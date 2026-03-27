Colón y su visita a Paraná

Medrán copa el medio y junta volantes: ¿firmeza defensiva o más chances de juego?

En terreno ajeno es donde el equipo más desentona. Con Medrán apenas sumó un punto y cosechó el 6 por ciento de lo que jugó. ¿Va a cuidar el cero y después ver qué pasa? El plantel está totalmente al día.