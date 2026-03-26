¿La triple “T”?...No, el triple “5” de Medrán para endurecer a Colón
El técnico sabalero, después del duro golpe en la Isla Maciel, meterá mano en el once titular para visitar a Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella. Afuera Castet y adentro Allende en el fondo. Sale Cano, vuelve Muñoz y Bonansea solo arriba.
El técnico sabalero planea cambios para jugar en Paraná. Foto: Juan Manuel Foglia.
Después del impensado y doloroso golpe que le propinó San Telmo, quedándose con el invicto sabalero en la Isla Maciel con un 3-1 que pudo ser peor, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán puso manos a la obra para reconstruir a Colón, de cara a otra dura excursión este domingo a las 16 contra Patronato en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná.
Los retoques de Medrán en el Grella
En principio, si bien cambiará nombres atrás y en el medio, también se modificará la figura táctica de Colón en la capital de la provincia de Entre Ríos.
A priori, la lectura de las modificaciones desembocaría a un 4-5-1, con un equipo mucho más duro en la zona de medios y un “guerrero” como Alan Bonansea para fajarse en soledad con los defensores de Patronato.
Bonansea, ex "Patrón". Foto: El Litoral
En el fondo, un descompensado Castet (sacó el centro del gol pero dio muchísimas ventajas en la marca durante todo el partido en la Isla Maciel) le dejará el lugar en el sector izquierdo a un recuperado Leandro Allende.
Si bien el retoque del fondo era previsible, lo más quirúrgico es lo de la zona de medios, donde volverá Matías Muñoz por Lucas Cano, lo que abrirá las puertas para el triple “5”: Federico Lértora, Ignacio Antonio y lo dicho de Matías Muñoz.
¿La idea?: un Colón más duro, combativo y con mayor personalidad para que no lo pasen por arriba como se dio durante varios pasajes en la Isla Maciel.
Pasando en limpio, los once que hoy piensa Ezequiel Medrán para jugar el domingo a las 16 contra Patronato son los siguientes: Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora y Muñoz; Marcioni y Lago; Bonansea.
Sin dudas, a la hora de generar juego, casi todo dependerá de las bandas, responsabilidad que será exclusiva de Marcioni por un lado y “Nacho” Lago por el otro.
Patronato aliviado pero con bajas
En cuanto al rival del domingo, Patronato mezcla alegría y preocupación: por un lado el alivio del 2-0 a Colegiales en casa con su gente; por el otro, la baja de uno de los futbolistas que integró el once titular ante el Tricolor de Munro: el ex Unión, Fernando Evangelista.
El experimentado defensor fue protagonista de la primera ventana de variantes que ordenó el DT. El reloj marcaba 75 minutos cuando el futbolista formado en la cantera de Boca Juniors fue reemplazado por Santiago Piccioni.
En el mismo pasaje Forestello envió a escena al delantero Tomás Attis, quien debutó con la camiseta del Santo, Hernán Rivero y el mediocampista Augusto Picco.
Evangelista se retiró del Grella con una fractura en el pómulo derecho. Esta lesión ósea lo marginará de escena alrededor de dos meses. De esta manera, Patronato sufre otra baja en el sector defensivo.
"Yagui" DT de Patronato. Foto: El Litoral
Forestello aguarda por la evolución de dos piezas que se desempeñan en la última línea: Gabriel Díaz y Facundo Díaz. El Monito evoluciona de un esguince de rodilla que se originó en el encuentro ante Atlanta.
Esta molestia le impidió estar a disposición en los últimos dos partidos (derrota ante Quilmes y triunfo ante Colegiales). El ex-defensor de Güemes de Santiago del Estero, por su parte, acusa una lesión muscular en la pierna derecha.
Finalmente, de cara a Patronato-Colón, la AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la 7° fecha de la Primera Nacional: el juez será Daniel Zamora, acompañado por Marcelo Errante como asistente 1, Sebastián Pumetti como asistente 2 y Mariano Negrete como cuarto árbitro.
Zamora dirigió dos veces al Sabalero: por Copa Argentina en el empate 0-0 ante San Martín de Tucumán (perdió Colón por penales) y después con derrota de 1-0 frente a Nueva Chicago en Mataderos.