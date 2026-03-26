Para visitar a Patronato este domingo

¿La triple “T”?...No, el triple “5” de Medrán para endurecer a Colón

El técnico sabalero, después del duro golpe en la Isla Maciel, meterá mano en el once titular para visitar a Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella. Afuera Castet y adentro Allende en el fondo. Sale Cano, vuelve Muñoz y Bonansea solo arriba.