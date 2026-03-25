“Sin camisetas de Colón, con el ticket y DNI en la mano: habrá Tribuna Segura”
El equipo de Ezequiel Medrán juega este domingo, a las 16, en el Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná. Ya se venden 1.500 entradas e irán detrás del arco que da a calle Ayacucho. Con San Miguel se juega el 4 de abril.
En diálogo con el programa ADN Gol (96.7), el comisario Héctor Heinze, jefe de eventos masivos y deportivos de Entre Ríos, especificó los requisitos para esos 1.500 hinchas neutrales que podrán presenciar Colón-Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná.
“La inquietud del Club Patronato era poder vender entradas visitantes para la tribuna de Ayacucho en el partido contra Colón. Lo que finalmente se decidió que sí era posible pero en la calidad del público neutral”, explicó el funcionario.
“No pueden identificarse con ninguna de las instituciones en juego, por lo que esto implica que no pueden asistir ni con banderas, ni con camisetas, ni con objetos identificatorios”, agregó Heinze.
A esos 1.500 neutrales se les exigirá la entrada física y el DNI en mano, porque “además se va a trabajar con el programa Tribuna Segura y lo vamos a aplicar a todo concurrente que asista al estadio Presbítero Bartolomé Grella este domingo”.
Prohibido perder. Foto: El Litoral
Del mismo modo, el comisario Héctor Heinze, jefe de eventos masivos y deportivos de Entre Ríos avisó que “el operativo no se limitará al estadio. Se montarán distintos anillos de seguridad, uno de los cuales va a comenzar en el ingreso de la ciudad en el mismo Túnel Subfluvial que conecta a las dos capitales”.
En consecuencia, desde el ingreso a Paraná se realizará el chequeo: “Ahí, desde ese punto ya se va a solicitar la entrada neutral y las condiciones que les decía: la camiseta, la bandera y cualquier tipo de identificatorio”.
Como se sabe, el expendio de tickets es únicamente físico en la sede del club y remarcó que “el domingo no va a haber venta de ticket; de todos modos el público de Santa Fe va a poder adquirirla antes y entrar sin ningún problema”.
"No se vende el día del partido"
“En los partidos que Patronato jugó de local la media de concurrencia es de unas 3.000 personas al Presbítero Bartolomé Grella. Habitualmente, el operativo policial abarca unos 150 efectivos, pero lo vamos a reforzar este domingo con el tema de los neutrales”, explicó Heinze.
Finalmente, de cara a Patronato-Colón y esos 1.500 lugares neutrales a un costo de 70.000 pesos cada uno, hay que recordar que la venta arrancó este miércoles hasta las 19 en la sede del “Patrón”.
Los días jueves y viernes se venderá de 9 a 19 y el sábado el horario será de 8.30 a 12.30”. Desde la misma entidad se remarca que “no habrá venta de entradas el día del partido”.
Acá con San Miguel. Foto: Fernando Nicola.
A propósito de Colón, la AFA dio a conocer el esqueleto de la fecha 8 de la Primera Nacional: el equipo de Ezequiel Medrán recibirá a San Miguel, el equipo de Los Polvorines, el sábado 4 de Abril en el Cementerio de los Elefantes. Esta es la programación oficial:
Zona “A”.
Sábado 4 de abril: 15.30: All Boys vs Ferro; 16.00: Estudiantes vs Central Norte; 16.30: Godoy Cruz vs Acassuso; 19.00: Colón vs San Miguel.
Domingo 5 de abril: 15.30: Morón vs San Telmo; 15.30: Los Andes vs Chaco For Ever; 15.30: Almirante Brown vs Defensores de Belgrano; 17.00: Racing de Córdoba vs Ciudad de Bolívar; 19.00: Mitre (SdE) vs Deportivo Madryn.
Zona “B”.
Viernes 3 de abril: 22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs San Martín (San Juan). Sábado 4 de abril: 16.00: Colegiales vs Almagro; 16.00: Midland vs Temperley; 16.00: Agropecuario vs Tristán Suárez; 17.30: San Martín (Tucumán) vs Chacarita.
Domingo 5 de abril: 17.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Patronato; 17.00: Quilmes vs Deportivo Maipú; 20:00: Atlético Rafaela vs Atlético Güemes (SdE). Lunes 6 de abril: 21.00: Atlanta vs Chicago.