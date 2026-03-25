La modalidad de “neutrales” en Patronato

“Sin camisetas de Colón, con el ticket y DNI en la mano: habrá Tribuna Segura”

El equipo de Ezequiel Medrán juega este domingo, a las 16, en el Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná. Ya se venden 1.500 entradas e irán detrás del arco que da a calle Ayacucho. Con San Miguel se juega el 4 de abril.