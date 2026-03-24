Un dolor menos de cabeza en Colón

El contrato de Lago, otro incendio que apaga Alonso

Colón posee la mitad de los derechos económicos y el ciento por ciento de los federativos con contrato hasta diciembre de 2026. El miércoles, en una charla del presidente sabalero con Pablo Caro, se empezó a destrabar el conflicto: extiende hasta 2027.