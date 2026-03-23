Medrán: “Duele porque Colón es más de lo que fuimos en San Telmo”
El técnico sabalero fue uno de los últimos en abandonar el vestuario visitante en la cancha de la Isla Maciel. Admite que el equipo “no compite de visitante como lo hace de local” y dio a entender que hará cambios para que se mejore en el rendimiento futbolístico.
Ezequiel Medrán, el DT de Colón que se fue preocupado de la cancha de San Telmo con la derrota y la actuación del equipo. Fotos: Juan Manuel Foglia.
(Enviado Especial a Buenos Aires) Fue una tarde “accidentada” la de la Isla Maciel. La derrota dolorosa por un lado, una cancha inexpugnable para Colón (perdió el tercer partido que jugó desde su retorno a la categoría de ascenso), la mala actuación del equipo, el increíble entretiempo que duró más de 45 minutos por la ausencia de una ambulancia y una necesaria autocrítica que debieron hacer los jugadores y el entrenador al término del partido, donde fue muy contundente lo de Ignacio Lago pero también hubo un reconocimiento de Ezequiel Medrán, que fue uno de los últimos en abandonar el vestuario visitante de la cancha de San Telmo cuando ya la oscuridad de la noche le había ganado el protagonismo a las luces de un día a pleno sol en capital federal, aunque Colón solo haya visto nubarrones. Y muy negros, si se lo referencia a la producción futbolística que tuvo el equipo.
Colón perdió su primer partido en el torneo y Medrán llevaba cinco sin derrotas (los cuatro de este torneo y el último del anterior, cuando le ganó al CADU), pero también hay que resaltar que la producción del equipo, como visitante y con Medrán desde su llegada a Santa Fe, es pobrísima.
“Fue un mal partido, cometimos errores puntuales que nos costaron muy caro. Coincido en los errores puntuales y defensivos que terminaron en goles. Pero a la hora de competir, no estuvimos bien. El partido nos dio la posibilidad de empatarlo, no tuvimos fortuna en esa jugada que tapó Enrico. Pero igualmente no me quedo con esa jugada cuando estábamos 2 a 1, sino que reconozco que fue un mal partido de Colón”, dijo un Ezequiel Medrán que se fue preocupado como el resto del plantel de la cancha de San Telmo.
* “Ni la cancha más chica ni el rival son excusas. Ellos jugaron mejor que nosotros. Nos faltó ganar segundas pelotas, armar sociedades para hilvanar mejores jugadas y en el segundo tiempo, con más ganas y voluntad que claridad, logramos incomodar al rival pero quedamos expuestos para un nuevo gol de ellos”.
* “En Salta, contra Central Norte, fuimos prolijos pero nos faltó claridad. Hoy nos costó mucho en el primer tiempo en todos los aspectos del juego. De local es distinto, porque competimos muy bien. Pero el déficit de visitante es evidente y está a la vista”.
Un duelo que Rasmussen perdió en la tarde de la Isla Maciel, contra Tisera. Foto: Juan Manuel Foglia.
* “Está dolido el plantel, lo entiendo, y es porque somos más de lo que fuimos hoy. Esto es un aprendizaje y hay que entender que hay que estar al tope de las posibilidades, porque si no jugás de esa manera, el torneo te lo hace pagar”.
* “Probé con Cano para que trate de juntarse con los volantes de juego que tenemos y que entre ellos abastezcan a Bonansea. Nos faltó juego, es la realidad”.
"Pensé en hacer cambios en el entretiempo"
* “Pensé hacer cambios en el entretiempo con el partido 1 a 0, pero sentí que el grupo que empezó el partido necesitaba por lo menos diez minutos de revancha. A los 4 minutos del segundo tiempo nos metieron el segundo y ahí tuve que apurar los cambios. No pude esperar más”.
* “Castro ya tendrá la posibilidad de meterla, pero hoy, puntualmente, fue una virtud del arquero por la doble atajada en la que tuvimos la chance de empatar el partido. El trabaja bien en la semana y las pelotas que hoy no entran, ya van a entrar. Siempre se lo digo porque es la historia permanente de los delanteros”.
* “Dolió la derrota porque somos mucho más de lo que fuimos hoy, esa es la realidad. El torneo es demandante y hay que levantarse urgente”.