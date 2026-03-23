El análisis del DT

Medrán: “Duele porque Colón es más de lo que fuimos en San Telmo”

El técnico sabalero fue uno de los últimos en abandonar el vestuario visitante en la cancha de la Isla Maciel. Admite que el equipo “no compite de visitante como lo hace de local” y dio a entender que hará cambios para que se mejore en el rendimiento futbolístico.