Flojo partido, derrota y luz amarilla

Colón fue un espanto para defenderse

El equipo de Medrán fue superado, volvió a tener pocas ideas para jugar y esta vez se equivocó reiteradamente en defensa (no se salva ninguno, arquero incluido) y perdió sin atenuantes. El partido tuvo un entretiempo de casi una hora por falta de ambulancia.