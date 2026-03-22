Colón visita a San Telmo en la Isla Maciel

Uno de los objetivos de Colón es cortar dos rachas: la primera es volver a ganar de visitante, la segunda es volver a ganarle a San Telmo de visitante. La última vez que el Sabalero derrotó al Candombero fue en 1965, año del primer ascenso rojinegro. Después, Colón perdió los seis partidos que jugó ante este rival: dos en la A y los cuatro que jugó en la B entre 2024 y 2025. Además, el equipo de Medrán busca romper el embrujo de visitante, algo que no consigue desde el 20 de julio del año pasado, cuando ganó en Salta ante Central Norte por 4 a 3.