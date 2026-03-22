Colón visita a San Telmo en la Isla Maciel

Colón visita este domingo, desde las 16, a San Telmo en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.
Colón vuelve a la Isla Maciel para enfrentar al Candombero, por la fecha 6 de la Zona A. El Sabalero viene de ganar 2-1 ante Acassuso en Santa Fe.
Colón visita este domingo, desde las 16, a San Telmo en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.
La transmisión irá por LPF Play y, tras el anuncio oficial, los hinchas no deberán pagar para ver los partidos de la Primera Nacional en la plataforma.
Franco Acita (dirigió cuatro veces a Colón) es el juez designado por AFA para San Telmo-Colón y será acompañado por Mariano Rosetti (asistente 1) , Diego Romero (asistente 2) y Gonzalo Correa como cuarto árbitro.
Finalizó la primera parte. Colón pierde ante San Telmo por 1 a 0.
Error de cálculo en la defensa de Colón tras un pelotazo desde el fondo de San Telmo. Le quedó a Tissera, llegó con lo justo a cerrar Rassmussen, pero la pelota le cayó a Joel González que la mandó a guardar. Cae el Sabalero por 1 a 0 en la Isla Maciel.
Se salvó Colón de la arremetida del Candombero. Sumó pases por derecha y pisó el área con un remate por bajo que fue despejado con lo justo por la defensa del Sabalero. En el córner, también le faltó empujarla.
No se sacan diferencias Colón y San Telmo. En el primer cuarto de hora, un par de llegadas para cada equipo, sin que ninguno se imponga en el juego.
Otra vez probó a Gudiño de media distancia el Candombero. Resolvió bien el arquero de Colón.
Remate de afuera del área que despejó bien Budiño.
Un remate a las puertas del área de Nacho Lago que se fue cerca.
Así forma Colón:
Así forma San Telmo:
El equipo hace la entrada en calor en el campo de juego a minutos del comienzo del partido. Fotos: Juan Manuel Foglia.
Uno de los objetivos de Colón es cortar dos rachas: la primera es volver a ganar de visitante, la segunda es volver a ganarle a San Telmo de visitante. La última vez que el Sabalero derrotó al Candombero fue en 1965, año del primer ascenso rojinegro. Después, Colón perdió los seis partidos que jugó ante este rival: dos en la A y los cuatro que jugó en la B entre 2024 y 2025. Además, el equipo de Medrán busca romper el embrujo de visitante, algo que no consigue desde el 20 de julio del año pasado, cuando ganó en Salta ante Central Norte por 4 a 3.
Franco Acita el juez designado por AFA para San Telmo-Colón y será acompañado por Mariano Rosetti (asistente 1) , Diego Romero (asistente 2) y Gonzalo Correa como cuarto árbitro. Acita dirigió a Colón cuatro partidos, de los cuales el Sabalero no ganó ninguno, sumando tres empates y una derrota.
Desde las 16, el Sabalero se enfrenta al Candombero por la fecha 6 de la Primera Nacional