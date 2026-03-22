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Colón visita a San Telmo en la Isla Maciel

Colón vuelve a la Isla Maciel para enfrentar al Candombero, por la fecha 6 de la Zona A. El Sabalero viene de ganar 2-1 ante Acassuso en Santa Fe.

Colón buscará imponerse en el estadio de San Telmo. Foto: Archivo / Fernando Nicola.Colón buscará imponerse en el estadio de San Telmo. Foto: Archivo / Fernando Nicola.
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Colón visita este domingo, desde las 16, a San Telmo en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.

La transmisión irá por LPF Play y, tras el anuncio oficial, los hinchas no deberán pagar para ver los partidos de la Primera Nacional en la plataforma.

Franco Acita (dirigió cuatro veces a Colón) es el juez designado por AFA para San Telmo-Colón y será acompañado por Mariano Rosetti (asistente 1) , Diego Romero (asistente 2) y Gonzalo Correa como cuarto árbitro.

Minuto a minuto

Domingo 22.03

16:54 Entretiempo

Finalizó la primera parte. Colón pierde ante San Telmo por 1 a 0.

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Domingo 22.03

16:50 45’ PT: +3’ de adición

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Domingo 22.03

16:45 40’ PT: Gol de San Telmo

Error de cálculo en la defensa de Colón tras un pelotazo desde el fondo de San Telmo. Le quedó a Tissera, llegó con lo justo a cerrar Rassmussen, pero la pelota le cayó a Joel González que la mandó a guardar. Cae el Sabalero por 1 a 0 en la Isla Maciel.

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Domingo 22.03

16:34 25’ PT: Cerca San Telmo

Se salvó Colón de la arremetida del Candombero. Sumó pases por derecha y pisó el área con un remate por bajo que fue despejado con lo justo por la defensa del Sabalero. En el córner, también le faltó empujarla.

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Domingo 22.03

16:33 25’ PT: Partido parejo

No se sacan diferencias Colón y San Telmo. En el primer cuarto de hora, un par de llegadas para cada equipo, sin que ninguno se imponga en el juego.

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Domingo 22.03

16:23 18’ PT: Aproximación de San Telmo

Otra vez probó a Gudiño de media distancia el Candombero. Resolvió bien el arquero de Colón.

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Domingo 22.03

16:17 12’ PT: Primera de San Telmo

Remate de afuera del área que despejó bien Budiño.

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Domingo 22.03

16:11 10’ PT: Primera llegada de Colón

Un remate a las puertas del área de Nacho Lago que se fue cerca.

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Domingo 22.03

16:05 Empezó el partido

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Domingo 22.03

15:53 Formaciones confirmadas

Así forma Colón:

Así forma San Telmo:

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Domingo 22.03

15:41 Movimientos precompetivos

El equipo hace la entrada en calor en el campo de juego a minutos del comienzo del partido. Fotos: Juan Manuel Foglia.

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Domingo 22.03

15:35 Las rachas a romper

Uno de los objetivos de Colón es cortar dos rachas: la primera es volver a ganar de visitante, la segunda es volver a ganarle a San Telmo de visitante. La última vez que el Sabalero derrotó al Candombero fue en 1965, año del primer ascenso rojinegro. Después, Colón perdió los seis partidos que jugó ante este rival: dos en la A y los cuatro que jugó en la B entre 2024 y 2025. Además, el equipo de Medrán busca romper el embrujo de visitante, algo que no consigue desde el 20 de julio del año pasado, cuando ganó en Salta ante Central Norte por 4 a 3.

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Domingo 22.03

15:19 El juez

Franco Acita el juez designado por AFA para San Telmo-Colón y será acompañado por Mariano Rosetti (asistente 1) , Diego Romero (asistente 2) y Gonzalo Correa como cuarto árbitro. Acita dirigió a Colón cuatro partidos, de los cuales el Sabalero no ganó ninguno, sumando tres empates y una derrota.

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Domingo 22.03

14:50 Los jugadores ya están en el estadio

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Domingo 22.03

14:30 El Litoral en la previa del partido

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Domingo 22.03

14:18 Colón visita a San Telmo

Desde las 16, el Sabalero se enfrenta al Candombero por la fecha 6 de la Primera Nacional

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Ezequiel Medrán

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