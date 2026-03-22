Colón tiene casi prácticamente acordada la extensión del contrato de Ignacio Lago

Como viene informando El Litoral, se avanzó mucho en estos últimos días con relación a la extensión del contrato de Ignacio Lago. En la Isla Maciel, se pudo saber que se avanzó muchísimo y que está prácticamente acordado este tema que ha movilizado mucho a los dirigentes sabaleros, teniendo en cuenta que se está en el último año de vigencia del mismo.
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Hace unos días, el propio presidente de Colón, José Alonso, manifestaba la carencia de jugadores “a vender” que habían quedado en el plantel. De hecho que el principal objetivo en este 2026 es el retorno a la máxima categoría y en eso se trabaja y para eso están destinados los recursos. Pero Ignacio Lago, por categoría y por edad, es el jugador que puede darle, en el futuro, algún respiro a las complicadas arcas de la tesorería sabalera.
Otro tema es la posibilidad de que el domingo haya hinchas visitantes en la cancha de Patronato, en el duelo entre el local y Colón. Los dirigentes sabaleros consultaron con Medrán y en un principio, al técnico sabalero le agradó la idea. Pero con el correr de los días, la chance se ha ido esfumando por el lado de Colón. Habrá que esperar qué ocurre en las próximas horas, la posibilidad no está descartada, pero daría la impresión, al menos por lo que El Litoral pudo averiguar en la Isla Maciel, que la chance se esfuma.
Una última curiosidad: muchísimos hinchas de Colón compartiendo con la barra de San Telmo. Estuvieron juntos en una plaza cercana al estadio, almorzaron y desde allí se dirigieron al estadio. El Litoral observó muchas camisetas rojinegras en los alrededores del estadio de San Telmo.
Otro de los objetivos de Colón, era cortar la racha de 61 años sin ganarle a San Telmo. La última vez fue en 1965, año del primer ascenso rojinegro. Después, Colón perdió los seis partidos que jugó ante este rival: dos en la A y los cuatro que jugó en la B entre 2024 y 2025.
La mayor parte de la plana mayor sabalera acompañó al plantel: el presidente José Alonso y los vicepresidentes Matías Vidoz y Alejandro Bonazzola, entre otros, llegaron a la Isla Maciel para decir “presentes” en la cancha de San Telmo, como así también el director deportivo, Diego Colotto.