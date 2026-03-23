Lago: "Me voy recontra caliente"

Nacho Lago no ahorró calificativos a la hora de hacer una autocrítica y dijo que "no hicimos nada bien. No tuvimos creatividad, no tuvimos claridad, no llegamos, jugamos mal y hay que ser muy autocríticos porque jugamos muy mal".
El volante de Colón dijo que se hizo todo mal y que "no hay más y mejor motivación que jugar por ascender"
Nacho Lago no ahorró calificativos a la hora de hacer una autocrítica y dijo que "no hicimos nada bien. No tuvimos creatividad, no tuvimos claridad, no llegamos, jugamos mal y hay que ser muy autocríticos porque jugamos muy mal".
Lago también dijo que "me voy recontra caliente. No hay más y mejor motivación que jugar por ascender. No hicimos nada bien y eso me pone muy mal".
En cuanto a su juego, dijo que "en el primer tiempo, la pelota no bajaba, jugamos incómodos. En el segundo mejoramos, tuvimos más juego. Pero igual, no es suficiente".
Por último, reconoció que "el tema de la renovación de mi contrato la están manejando los dirigentes, con los que tengo buena relación y mi representante. Me cansa hablar de este tema. Seguramente se va a arreglar porque hay buen diálogo".
Y cerró diciendo que "tenemos que jugar de visitante como jugamos de local, que lo hacemos bien, con mucha actitud. No quiero crear una sicosis con este tema, pero de visitante nos está costando. Y de local es otra cosa".