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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante San Telmo

Colón perdió 3 a 1 en el estadio Doctor Osvaldo Baletto en la Isla Maciel, por la sexta fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón perdió este domingo por 3 a 1 ante San Telmo, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino. Fotos: Juan Manuel Foglia.Colón perdió este domingo por 3 a 1 ante San Telmo, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino. Fotos: Juan Manuel Foglia.
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Colón perdió 3 a 1 contra San Telmo en la Isla Maciel, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.

colon vs san telmo. Fotos: Juan Manuel Foglia.Flojo partido de Colón en la Isla Maciel. Fotos: Juan Manuel Foglia.

Los goles fueron convertidos por Joel González en dos oportunidades, a los 40 de la primera etapa y a los 4 del complemento. El descuento del Sabalero llegó de parte de Alan Bonansea, a los 19 del segundo tiempo. El resultado final lo selló Franco Tisera, a los 29 de la segunda etapa.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

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