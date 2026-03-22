Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante San Telmo

Colón perdió 3 a 1 contra San Telmo en la Isla Maciel, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
Colón perdió 3 a 1 en el estadio Doctor Osvaldo Baletto en la Isla Maciel, por la sexta fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón perdió 3 a 1 contra San Telmo en la Isla Maciel, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
Los goles fueron convertidos por Joel González en dos oportunidades, a los 40 de la primera etapa y a los 4 del complemento. El descuento del Sabalero llegó de parte de Alan Bonansea, a los 19 del segundo tiempo. El resultado final lo selló Franco Tisera, a los 29 de la segunda etapa.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.