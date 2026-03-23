Patronato venderá 1.500 entradas "neutrales" contra Colón

En una charla por zoom, los dirigentes de Patronato de Paraná consiguieron la autorización de la Policía de la Provincia de Entre Ríos para poner a la venta unas 1.500 entradas “generales y neutrales”, de cara al cruce con Colón de este domingo a las 16 en el Presbítero Bartolomé Grella.
Las mismas se ubicarán en el arco de calle Ayacucho, donde habitualmente se ubicaban los visitantes cuando se jugaba con los dos públicos.
La venta de esos 1.500 tickets solamente se hará de manera física en la sede de Patronato a un costo de 70.000 pesos cada una.
Los horarios de venta serán los siguientes: miércoles de 14 a 19; jueves y viernes de 9 a 19; sábado de 8.30 a 12.30, remarcando que “no se venderá ninguna entrada neutral” el día del partido.