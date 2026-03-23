Los goles de la victoria de San Telmo ante Colón en la Isla Maciel

San Telmo venció a Colón 3-1 en la Isla Maciel, en un encuentro de la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, después de aprovechar errores defensivos del rojinegro y anotar dos tantos tempranos de Joel González.
Joel González anotó dos veces y Franco Tisera cerró el marcador para el local El partido, de la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, sufrió una demora por la salida de la ambulancia.
San Telmo venció a Colón 3-1 en la Isla Maciel, en un encuentro de la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, después de aprovechar errores defensivos del rojinegro y anotar dos tantos tempranos de Joel González.
El local abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo cuando Joel González empujó la pelota tras una jugada iniciada por Franco Tisera; la acción llegó después de un pelotazo desde el fondo y una descoordinación en la última línea de Colón que dejó a Budiño descolocado.
La crónica definió la primera mitad como la peor de Colón desde el inicio del torneo, con poco manejo del balón y escasa creatividad en el ataque, especialmente por las bandas donde Lago no pudo pesar ante la marca rival.
Al reanudarse el juego, apenas a los cuatro minutos del complemento, González volvió a marcar con un remate potente que superó al arquero y puso el 2-0 para la Isla Maciel.
El técnico Ezequiel Medrán modificó el equipo con los ingresos de Muñoz, Sarmiento y Castro por Lértora, Marcioni y Cano; a los 19 minutos del segundo tiempo Alan Bonansea descontó de cabeza tras un centro de Castet que acortó la diferencia a 2-1.
Poco después, el arquero Enrico protagonizó dos atajadas que impidieron el empate sabalero, pero un error en el control de Pier Barrios tras un pelotazo largo dejó solo a Tisera, quien definió a los 29 minutos del segundo tiempo y estableció el 3-1 definitivo.
El encuentro sufrió una interrupción en el entretiempo porque la ambulancia del estadio debió salir a asistir y trasladar a una persona descompensada; la demora se extendió casi 40 minutos antes de que se reanudara el partido.
El árbitro designado por AFA fue Franco Acita, acompañado por Mariano Rosetti como asistente 1, Diego Romero como asistente 2 y Gonzalo Correa como cuarto árbitro; Acita dirigió a Colón en cuatro partidos anteriores sin triunfos del equipo (tres empates y una derrota).