¿Qué pasaba con el deporte el día del Golpe Militar?

Unión, Colón, Monzón, Reutemann y una Santa Fe "pum para arriba" en ese 1976

Los dos clubes estaban en Primera y con muy buenos equipos. Monzón era campeón del mundo y unificaba la corona venciendo a Rodrigo Valdez en ese año y demostrando que era el mejor de todos. El Lole dejaba Brabham para pasar a Ferrari y así compartir equipo con Niki Lauda, uno de los mejores corredores de Fórmula 1 de la historia.