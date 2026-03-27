GP de Japón

Colapinto tras su primer día en Suzuka: "Ha sido un día de pruebas complicado pero de mucho aprendizaje"

El piloto argentino completó sus primeras vueltas oficiales en el legendario trazado japonés. A pesar de las dificultades para encontrar la confianza total en el coche, especialmente en las zonas de alta velocidad, Franco se mostró optimista de cara a la clasificación del sábado.