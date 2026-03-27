Colapinto tras su primer día en Suzuka: "Ha sido un día de pruebas complicado pero de mucho aprendizaje"
El piloto argentino completó sus primeras vueltas oficiales en el legendario trazado japonés. A pesar de las dificultades para encontrar la confianza total en el coche, especialmente en las zonas de alta velocidad, Franco se mostró optimista de cara a la clasificación del sábado.
Colapinto habló tras su primer día en Suzuka. Crédito: Alpine.
Franco Colapinto vivió una jornada especial y desafiante este viernes en el marco del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Fue el debut absoluto del piloto argentino en el mítico circuito de Suzuka a bordo de un monoplaza de la máxima categoría, una experiencia que calificó como "muy genial", aunque no exenta de dificultades técnicas.
Al término de las dos sesiones de entrenamientos libres, Colapinto analizó lo sucedido: “En general, ha sido un día de prácticas complicado, pero en el que hemos aprendido mucho”, comenzó señalando.
El piloto argentino completó sus primeras vueltas oficiales en el legendario trazado japonés. Crédito: Alpine.
Describiendo sus sensaciones sobre la pista, Franco no ocultó su entusiasmo por el escenario: “Es mi primera vez pilotando en Suzuka, esta pista legendaria, y ha sido realmente genial experimentar este lugar en un coche de Fórmula Uno y afrontar algunas de estas curvas tan especiales”.
En lo estrictamente deportivo, el día fue de menor a mayor en cuanto a sensaciones, aunque todavía queda trabajo por hacer en el set-up del auto. “Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta y al final de la FP1 estábamos en una posición mucho mejor, pero sin sentir total confianza en el coche, especialmente en algunas de las partes de alta velocidad”, reconoció el joven piloto.
La situación no varió demasiado en la segunda tanda, donde Franco finalizó en la 17ª posición. “Fue similar en la FP2, así que tenemos algunos detalles que mirar y arreglar. Esperemos que mañana podamos llegar a la sesión de clasificación en un lugar mucho mejor y más competitivo”, concluyó con optimismo.
Franco finalizó en la 17ª posición. Crédito: Alpine.