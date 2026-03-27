Colapinto bajo la lupa en Suzuka: los comisarios explicaron la sanción

El argentino Franco Colapinto recibió una advertencia oficial por parte de los comisarios del Gran Premio de Japón luego de un incidente con Max Verstappen durante la segunda práctica libre disputada en el circuito de Suzuka Circuit.
El piloto argentino Franco Colapinto fue citado por los comisarios tras un incidente con Max Verstappen en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón. No hubo contacto, pero sí sanción.
El argentino Franco Colapinto recibió una advertencia oficial por parte de los comisarios del Gran Premio de Japón luego de un incidente con Max Verstappen durante la segunda práctica libre disputada en el circuito de Suzuka Circuit.
El hecho ocurrió a pocos minutos del inicio de la FP2, cuando Colapinto realizaba maniobras de zigzag en la recta para llevar los neumáticos a temperatura. En ese mismo tramo, Verstappen se aproximaba a alta velocidad en plena vuelta lanzada.
La situación generó un momento de tensión en pista, especialmente al acercarse a la curva 130R, uno de los sectores más rápidos del trazado japonés. Si bien no hubo contacto entre los monoplazas, la maniobra fue considerada peligrosa por las autoridades.
Tras el episodio, los comisarios informaron que el incidente sería investigado una vez finalizada la sesión.
Luego de analizar las imágenes, las comunicaciones radiales y los testimonios de ambos pilotos y equipos, los comisarios concluyeron que Colapinto obstaculizó innecesariamente a Verstappen.
Según el informe oficial, el piloto argentino había sido advertido por radio sobre la aproximación del neerlandés, pero permaneció en la trazada ideal y no logró apartarse a tiempo.
En su declaración, Colapinto admitió su responsabilidad en la maniobra. Explicó que calculó mal la velocidad de cierre y que intentó acelerar para evitar interferir, aunque no contaba con la energía suficiente para despejar el camino.
Por su parte, Verstappen señaló que esperaba que el argentino se desplazara hacia un costado, pero al no suceder, se vio obligado a abortar su vuelta rápida.
Finalmente, los comisarios aplicaron la sanción habitual para este tipo de infracciones en entrenamientos libres: una advertencia.
De esta manera, el incidente no tuvo mayores consecuencias deportivas, aunque dejó en evidencia la importancia de la comunicación y la gestión del tráfico en pista en un circuito tan exigente como Suzuka.