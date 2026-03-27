Problemas para Scaloni: se lesionaron Rodrigo De Paul y Joaquín Panichelli

La Selección Argentina sumó nuevos contratiempos en la previa de la doble fecha amistosa de marzo. A pocas horas del primer compromiso, se confirmó que Rodrigo De Paul y Joaquín Panichelli quedaron desafectados de la convocatoria debido a sendas lesiones, lo que obliga al entrenador Lionel Scaloni a realizar ajustes tácticos de última hora.
El volante del Inter Miami venía arrastrando una contusión muscular en su pierna izquierda tras un fuerte golpe sufrido en la MLS durante el encuentro ante Nashville SC. Aunque el cuerpo técnico esperó su evolución hasta el último momento, finalmente se decidió preservarlo para evitar riesgos mayores de cara a las eliminatorias.
Por su parte, el juvenil Joaquín Panichelli sufrió una molestia física que, tras los estudios pertinentes, confirmó su imposibilidad de participar en la serie de partidos.
De Paul venía arrastrando una contusión muscular en su pierna izquierda tras un fuerte golpe. Foto: NA.
El mediocampo, un rompecabezas para Scaloni
La ausencia de De Paul no es un detalle menor para el esquema albiceleste. El "motor" del equipo es una pieza fundamental en el equilibrio entre la defensa y el ataque, y su baja abre un abanico de posibilidades para otros futbolistas que buscan ganarse un lugar definitivo en la consideración del DT.
Ante este panorama, crecen las chances para que jugadores como Enzo Fernández o Alexis Mac Allister asuman roles de mayor despliegue, o incluso para que Scaloni pruebe variantes con jóvenes que vienen pidiendo pista.
El objetivo principal de estos amistosos, más allá del resultado, es aceitar el funcionamiento colectivo frente a rivales que proponen un juego físico, como lo son las selecciones africanas.
Joaquín Panichelli, delantero del Alavés.
La oportunidad de los nuevos nombres
La baja de Panichelli también modifica los planes en la ofensiva. El delantero, que venía teniendo un gran presente en Europa, asomaba como una de las alternativas frescas para rotar el ataque.
Sin su presencia, el cuerpo técnico deberá recostarse sobre los delanteros habituales o darles más minutos a las recientes incorporaciones de la lista, como Agustín Giay, quien se sumó recientemente tras la baja de Gonzalo Montiel.
Las constantes modificaciones por lesiones han sido la tónica de esta convocatoria, recordando que también fue desafectado previamente Leonardo Balerdi, reemplazado por Lucas Martínez Quarta.
Pese a las bajas, el clima en el predio de Ezeiza es de concentración total. La Scaloneta se prepara para salir a la cancha en La Bombonera este mismo viernes 27 de marzo a las 20:00 para enfrentar a Mauritania.
Posteriormente, el equipo cerrará esta ventana de fecha FIFA el martes 31 de marzo ante Zambia, nuevamente en el estadio de Boca Juniors. Estos encuentros representan las últimas pruebas de gran escala antes de que el cuerpo técnico empiece a delinear la base definitiva para los próximos compromisos oficiales de 2026.