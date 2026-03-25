El sueño del pibe se hizo realidad: Agustín Giay, de San Carlos Centro a la Albiceleste

El 24 de marzo de 2026 quedará marcado a fuego en la memoria colectiva de San Carlos Centro. No fue un día más: fue la jornada en la que uno de sus hijos cumplió el sueño que tantas veces imaginó de chico.
El lateral derecho surgido en Argentino de San Carlos fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina Mayor y reemplazará a Gonzalo Montiel. Con apenas 22 años, el santafesino empieza a escribir su propia historia con la camiseta celeste y blanca y emociona a toda una región.
El 24 de marzo de 2026 quedará marcado a fuego en la memoria colectiva de San Carlos Centro. No fue un día más: fue la jornada en la que uno de sus hijos cumplió el sueño que tantas veces imaginó de chico.
Agustín Giay, aquel pibe introvertido que corría detrás de la pelota en las canchas del Club Argentino, hoy se calzó el buzo de la Selección Argentina y comenzó a escribir su propia historia con la camiseta más importante del fútbol nacional.
La noticia sacudió no solo a su ciudad natal, sino también a toda la región. El nombre de Giay apareció en la lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos frente a Mauritania y Zambia, ocupando el lugar que dejó vacante Gonzalo Montiel, desafectado por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.
Así, casi sin aviso, el lateral derecho de 22 años se sumó a los entrenamientos del combinado nacional, despertando orgullo, emoción y una sensación compartida: el sueño del pibe se hizo realidad.
La historia de Agustín Giay tiene ese tinte que enamora al fútbol. Nacido y criado en San Carlos Centro, dio sus primeros pasos en el Club Argentino (Liga Santafesina de Fútbol), donde rápidamente llamó la atención por su inteligencia para jugar, su despliegue físico y una personalidad silenciosa pero firme.
Hijo de Maximiliano Giay, también vinculado al fútbol del club, creció en un ambiente donde la pelota siempre fue protagonista.
Con el correr de los años, su talento empezó a trascender los límites de la Liga Santafesina de Fútbol. Su salto al profesionalismo lo llevó a San Lorenzo, institución que le abrió las puertas del fútbol grande y donde consolidó su crecimiento.
En 2024, su carrera dio un giro importante al ser transferido al Palmeiras de Brasil en una operación de 7,5 millones de dólares por el 75% de su ficha.
En el fútbol brasileño, Giay sumó experiencia y roce internacional. Si bien en el último tiempo perdió algo de terreno en el equipo paulista —acumulando 335 minutos en siete partidos durante 2026—, su balance general es más que positivo: 73 encuentros disputados en un año y medio, con un promedio de 65 minutos por juego.
Un recorrido que no pasó desapercibido para el cuerpo técnico de la Selección.
El seguimiento de Lionel Scaloni y su equipo no fue casualidad. En un puesto donde no abundan variantes, el nombre de Giay comenzó a sonar como una alternativa a futuro. La lesión de Montiel aceleró los tiempos y abrió la puerta para que el santafesino tenga su primera experiencia con la Mayor.
Para el propio jugador, la convocatoria representa la concreción de un anhelo profundo. Ya en 2025 había manifestado que vestir la camiseta argentina era su máximo sueño. “Uno juega y entrena para estar ahí. Es lo más grande que le puede pasar a un futbolista”, había dicho en aquel entonces. Hoy, esas palabras cobran un significado real.
Además, no será su primer contacto con el entorno de la Selección. Giay ya había tenido la oportunidad de compartir entrenamientos como sparring, incluso coincidiendo en cancha con Lionel Messi, una experiencia que ahora tendrá continuidad pero desde otro lugar, con la posibilidad concreta de sumar minutos oficiales.
Su recorrido con las selecciones juveniles también respalda este presente: fue campeón en el torneo de L’Alcudia 2022 y disputó el Mundial Sub 20 de 2023 en Argentina bajo la conducción de Javier Mascherano. Ese proceso formativo fue clave para su crecimiento y hoy encuentra su recompensa.
Detrás de cada logro hay una historia colectiva. En San Carlos Centro, la noticia se vivió con una emoción difícil de describir. Dirigentes, entrenadores, compañeros y vecinos sienten que una parte de este logro también les pertenece.
Ernesto Dipp, ex dirigente y actual socio del Club Argentino de San Carlos, recordó con emoción los primeros pasos del jugador: “Agustín era un pibe muy introvertido, pero con condiciones enormes. Yo siempre les decía a los clubes grandes de Santa Fe que lo siguieran. Muchos no lo hicieron, pero acá está el resultado”.
El vínculo con la familia también fue clave en ese recorrido. “Cuando nos enteramos del llamado, hablé enseguida con Maxi, su papá. Fue un momento muy fuerte, llorábamos recordando todo lo vivido en el club. El esfuerzo, el sacrificio, el acompañamiento… todo eso hoy tiene su recompensa”, expresó Dipp.
Para el dirigente, este logro trasciende lo individual: “Ojalá esto sirva para que muchos chicos sigan soñando. Agustín es un ejemplo de que se puede. Siempre quiso jugar en la Selección y trabajó para eso. Hoy lo está logrando”.
La ciudad entera se vistió de celeste y blanco. Cada rincón respira orgullo. Porque más allá de los números, de los partidos o de los minutos en cancha, hay algo que no se negocia: el sentido de pertenencia.
La convocatoria de Giay no solo responde a una necesidad inmediata del equipo, sino también a una mirada a largo plazo. Scaloni continúa evaluando variantes en un plantel que busca mantenerse competitivo y renovar energías de cara a los próximos desafíos internacionales.
En ese contexto, el lateral santafesino tendrá la oportunidad de mostrarse, de adaptarse al ritmo de la Selección y de demostrar que está a la altura. La competencia es alta, pero también lo es su potencial.
Para San Carlos Centro, para el Club Argentino y para toda la región, este presente ya es histórico. Porque cuando un pibe del interior llega a la Selección, no llega solo: lo hace con el esfuerzo de su familia, con el trabajo de sus formadores y con el sueño de toda una comunidad.
Agustín Giay ya dio el primer gran paso. Ahora, el camino recién empieza. Y mientras la pelota siga rodando, en cada rincón de su ciudad habrá alguien mirando, alentando y creyendo que, a veces, los sueños sí se cumplen.