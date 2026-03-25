Selección Argentina

El sueño del pibe se hizo realidad: Agustín Giay, de San Carlos Centro a la Albiceleste

El lateral derecho surgido en Argentino de San Carlos fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina Mayor y reemplazará a Gonzalo Montiel. Con apenas 22 años, el santafesino empieza a escribir su propia historia con la camiseta celeste y blanca y emociona a toda una región.