Lionel Scaloni convocó al santafesino Agustín Giay por la lesión de Montiel

Las complicaciones para la Selección Argentina en la doble fecha FIFA no frenan, sin embargo, para cada problemática hubo una solución, y la baja de Gonzalo Montiel no fue la excepción, ya que Lionel Scaloni decidió convocar de urgencia a Agustín Giay, el marcador lateral de San Carlos, surgido de las inferiores de Argentino, quien llegó a la elite del fútbol argentino con la camiseta de San Lorenzo y ahora milita en Palmeiras, uno de los grandes del fútbol brasileño.
El futbolista de River - autor del gol de penal decisivo en la final de Qatar en 2022 - sufrió una lesión en la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto. De esta manera, el lateral derecho quedó desafectado, pero rápidamente encontraron su reemplazo para los duelos ante Mauritania y Zambia, del viernes próximo y martes de la semana que viene.
El convocado de último momento es Agustín Giay, quien se destaca en Palmeiras hace tiempo por su superlativo nivel, y este año no fue la excepción, teniendo en cuenta que fue titular en siete de los ocho encuentros en el Brasileirao.
De San Carlos a la selección
Agustín Giay junto a su familia. Este fue el día que el pibe de San Carlos firmó su contrato con San Lorenzo.
Agustín Giay, aquel jugador nacido hace 22 años en San Carlos, provincia de Santa Fe, estará junto a su ídolo Lionel Messi, luego de haberlo enfrentado el año pasado en el Mundial de Clubes 2025.
Giay comenzó su carrera deportiva en Argentino de San Carlos, una institución con gran tradición formadora en la región. En ese club, que en sus inicios compitió en la Liga Santafesina de Fútbol y actualmente milita en la Liga Esperancina, el joven Agustín empezó a destacarse por su despliegue, su carácter y una madurez inusual para su edad. Aquellos primeros pasos no pasaron desapercibidos: pronto fue captado por San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco grandes del fútbol argentino y emigró al fútbol grande de nuestro país.
El gigante brasileño Palmeiras decidió apostar fuerte por el joven argentino: desembolsó 7.5 millones de dólares por el 75 por ciento del pase, firmó contrato hasta junio de 2029 y lo blindó con una cláusula de rescisión altísima, de 100 millones de dólares, clara señal de la confianza que depositaron en su potencial.
El cuerpo técnico de Lionel Scaloni lo venía siguiendo desde hace un tiempo y decidió su convocatoria para los dos encuentros que jugará la selección en la cancha de Boca, que serán los últimos antes del Mundial.
Es la gran oportunidad que tiene Giay, a pocos meses del Mundial, de impactar con su desempeño al entrenador nacional y, por allí, generar la suficiente confianza para que pueda estar en la lista definitiva.