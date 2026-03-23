Profunda tristeza

Murió la abuela Lalalá: quién era la vecina de Liniers que emocionó al país en el Mundial de Qatar

Cristina Mariscotti falleció a los 79 años tras una descompensación vinculada a una insuficiencia cardíaca. Su figura se había vuelto viral cuando sus festejos en una esquina de Liniers la transformaron en un símbolo de alegría popular.