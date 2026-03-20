Tini Stoessel lanzó “Dos Amantes”, con Ulises Bueno
El video oficial sorprendió por su ambiciosa producción y un elenco que parece salido de un evento imposible. Entre los invitados se destacan Susana Giménez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Beto Montenegro.
El lanzamiento llega acompañado de un videoclip de alto impacto, cargado de figuras icónicas.
En medio del sismo mediático por su distanciamiento de Emilia Mernes, Tini Stoesselvolvió a marcar agenda con el estreno de “Dos Amantes”, su nueva canción junto a Ulises Bueno. El lanzamiento no solo reafirma su lugar en la escena musical, sino que llega acompañado de un videoclip de alto impacto, cargado de figuras icónicas y múltiples lecturas.
Un videoclip con figuras de primer nivel
El video oficial sorprendió por su ambiciosa producción y un elenco que parece salido de un evento imposible. Entre los invitados se destacan Susana Giménez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Beto Montenegro.
La escena central transcurre en una mesa larga, típica de celebraciones como bodas o fiestas de 15, donde Tini y Ulises ocupan el lugar principal mientras el resto de las celebridades los rodea. El tono combina glamour, ironía y misterio.
La trama: amor, secretos y teorías
“Dos Amantes” narra una historia atravesada por el deseo y lo prohibido. Rápidamente, los fans comenzaron a elaborar teorías: muchos creen que el videoclip recrea, de forma simbólica, el inicio de la relación entre Tini y Rodrigo De Paul, bajo una estética de romance oculto.
Su, entre las invitadas.
Uno de los momentos más comentados llega cuando Susana, en su rol actoral, lanza una pregunta directa: “¿Para cuándo el casamiento?”, dirigida a la cantante y al futbolista. La escena mezcla humor con guiños evidentes a la vida personal de la artista.
El adelanto que fue tendencia
Antes del estreno, el clip promocional ya había generado enorme expectativa. En él, Susana Giménez aparece en una conversación telefónica muy fiel a su estilo, antes de recibir un misterioso sobre rojo. La secuencia continúa con Cacho Deicas en una parrilla y Ulises Bueno en su estudio, todos convocados a una enigmática cita.
Este teaser funcionó como un verdadero tráiler cinematográfico y se volvió tendencia en redes sociales.
Messi y De Paul: el momento viral
Uno de los instantes que hizo estallar Internet fue la aparición conjunta de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección llega con una bolsa de hielo en la mano, en una escena descontracturada que humaniza al ídolo en medio de una producción lujosa.
La presencia de De Paul, además, confirma el buen momento de la pareja tras su reconciliación, sumando una capa más de interés al videoclip.
Tini responde con música en medio del conflicto
El lanzamiento de “Dos Amantes” llega en un contexto tenso dentro del mundo del pop argentino, marcado por su distanciamiento de Emilia Mernes y una serie de señales en redes sociales que alimentaron la polémica.
El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se perfila como uno de los eventos más esperados del año
Lejos de esquivar el foco, Tini eligió responder con arte: una canción potente, una estética cuidada y una convocatoria de figuras que refuerzan su peso dentro de la industria.
Un estreno que ya marca tendencia
Con este lanzamiento, Tini Stoessel no solo presenta una nueva etapa musical, sino que vuelve a demostrar su capacidad para generar impacto cultural. “Dos Amantes” ya es tendencia y promete convertirse en uno de los hits del momento, mientras los fans siguen analizando cada detalle del videoclip en busca de nuevas pistas.