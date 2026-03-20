A puro cuarteto

Tini Stoessel lanzó “Dos Amantes”, con Ulises Bueno

El video oficial sorprendió por su ambiciosa producción y un elenco que parece salido de un evento imposible. Entre los invitados se destacan Susana Giménez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Beto Montenegro.