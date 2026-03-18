En la era de las redes sociales, un movimiento en la lista de "seguidos" puede ser más determinante que un comunicado oficial. En las últimas horas, los seguidores de Tini Stoessel notaron una tajante decisión de la cantante: dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram.
El gesto no pasó desapercibido para los "fandoms" de ambas artistas, quienes rápidamente volvieron tendencia el posible quiebre de una de las amistades más sólidas de la industria musical argentina.
La relación entre ambas parecía estar en su mejor momento, especialmente tras el éxito masivo de su colaboración en "La_Original.mp3", donde mostraron una química innegable tanto en el video como en las presentaciones en vivo. Sin embargo, este desplante digital de Tini marca un punto de inflexión que muchos interpretan como el final de su cercanía.
El inesperado gesto de Tini Stoessel hacia Emilia Mernes que sacude las redes sociales.
¿Crisis personal o movida de prensa?
Como suele suceder en el universo pop, las teorías no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios apuntan a un desgaste en el vínculo personal o algún conflicto interno que aún no trascendió, otros prefieren la cautela.
No es la primera vez que una artista de este calibre realiza una "limpieza" de su perfil o deja de seguir a colegas antes del lanzamiento de un nuevo proyecto discográfico, utilizando el misterio como herramienta de promoción.
Por el momento, Emilia Mernes mantiene el "follow" hacia la ex Violetta, lo que añade una capa más de incertidumbre al asunto. Ninguna de las dos ha emitido declaraciones al respecto, optando por el silencio mientras las capturas de pantalla de sus perfiles inundan las plataformas digitales.
Emilia Mernes mantiene el "follow" hacia la ex Violetta.
El antecedente de una unión exitosa
Cabe recordar que la unión de Tini y Emilia no solo fue un hito para sus carreras por las cifras de streaming, sino que también representó un frente unido de las mujeres líderes del género urbano en el país. Sus constantes elogios mutuos en entrevistas y apariciones públicas hacían difícil prever este desenlace.
El ambiente del espectáculo permanece expectante. En un contexto donde cada interacción es analizada al detalle, el alejamiento de Tini Stoessel en el mundo virtual podría ser la confirmación de una distancia real o simplemente el preludio de un nuevo capítulo en sus carreras que las encuentre, quizás, por caminos separados.
La reacción en la comunidad digital fue inmediata. Los hilos en X (ex Twitter) analizan desde la última vez que se les vio juntas en un evento hasta los "likes" cruzados de semanas anteriores. Para muchos, la salida de Tini de la lista de seguidores de Emilia es el cierre definitivo de una etapa que marcó el sonido del pop local en el último año.