Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su casamiento: "Tenemos muchas ganas"

La cantante y el futbolista de la Selección Argentina rompieron el silencio sobre su futuro. Tras años de idas y vueltas, confirmaron que planean pasar por el altar.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su casamiento.Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su casamiento.
Lo que comenzó como un rumor de pasillo en las redes sociales finalmente tiene confirmación oficial. En una entrevista exclusiva que ya es tendencia mundial, Tini Stoessel confirmó que ella y Rodrigo De Paul están listos para dar el siguiente paso en su relación: el casamiento. "Sí, lo hablamos y tenemos muchas ganas", lanzó la artista, desatando la euforia de sus fanáticos.

La noticia llega en un momento de plenitud para ambos. Tras la reciente conquista de la Selección Argentina en las Eliminatorias y el arrollador éxito del último tour mundial de la "Triple T", la pareja decidió que es el tiempo justo para formalizar. "Siento que encontramos un equilibrio que antes nos costaba por nuestras agendas, pero hoy priorizamos estar juntos", confesó la cantante.

Un romance que superó todas las crisis

La historia de Tini y Rodrigo no ha estado exenta de turbulencias mediáticas. Desde aquel inicio polémico en 2022 hasta las constantes versiones de ruptura que circularon durante 2024 y 2025, la pareja ha demostrado una resiliencia a prueba de flashes. Según allegados, la convivencia en Madrid durante los últimos meses del 2025 fue la clave para consolidar el deseo de formar una familia.

Mirá tambiénEl Monumental a los pies de Bad Bunny: Tini Stoessel y María Becerra, las invitadas de lujo en "la casita"

De Paul, por su parte, se mostró visiblemente emocionado en una reciente transmisión de streaming donde también dio pistas del compromiso. "Ella es mi motor y me acompaña en todo. Queremos celebrar nuestro amor con la gente que nos quiere", aseguró el volante del Atlético de Madrid.

El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se perfila como uno de los eventos más esperados del añoPlanes de boda.

¿Cómo será la "Boda del Año"?

Aunque todavía no hay una fecha confirmada, las especulaciones sobre la logística ya comenzaron. Se habla de una celebración doble: una ceremonia íntima en Europa para el círculo cercano del fútbol y una mega fiesta en Buenos Aires que reuniría a lo más selecto del espectáculo y la música urbana.

Fuentes cercanas a la pareja indican que Tini ya habría contactado a exclusivos diseñadores internacionales para su vestido, buscando un estilo que combine la elegancia de la alta costura con su impronta pop. Por el lado de los invitados, se espera una lista "All-Star" que incluya a toda la "Scaloneta" y a figuras de la talla de Becky G, Anitta y Alejandro Sanz.

Tini Stoessel junto a Rodrigo De PaulLa cantante y el futbolista de la Selección Argentina rompieron el silencio sobre su futuro.

El impacto en los fans

El anuncio no solo sacudió los portales de noticias, sino que generó una explosión en las métricas de Instagram y TikTok, donde el tema se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Para los seguidores, este casamiento representa el final feliz de una de las historias de amor más seguidas de la década.

Con el compromiso ya en marcha, el 2026 se perfila para ser el año en que la música y el fútbol se unan definitivamente en una de las bodas más esperadas del siglo en Argentina.

