En medio de los rumores

¿Se casan? La respuesta de Tini Stoessel que no confirmó… pero tampoco negó nada

La cantante fue consultada por los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul y respondió sin cerrar la puerta: dijo que le “encantaría”, pero que no lo anunciaría “estando sola”. La declaración llegó en una nota televisiva mientras crecen versiones sobre lugar y fechas posibles.

Tini Stoessel apareció en una entrevista televisiva para un canal de Córdoba: allí, la cantante se mostró distendida y no esquivó el tema de los rumores de boda que circulan desde hace semanas.

En ese contexto, habló de cómo transita este momento personal y contó que sigue en terapia, pero que hoy se siente en un lugar distinto. “Encontré la felicidad”, expresó, al describir un presente con más estabilidad y calma.

Cuando le preguntaron de lleno por el casamiento, dejó una respuesta que funcionó como guiño y freno a la vez: dijo que le “encantaría”, pero aclaró que no va a contar nada “estando sola” y que “falta un otro”, por lo que pidió esperar un poco más.

También explicó que está disfrutando el vínculo sin “quemarlo”, y habló de acompañarse mutuamente, con un círculo cercano que incluye amigos y amigas. La frase se leyó en redes como una señal de que el paso podría estar en carpeta.

En paralelo, contó que sigue de gira con “Futtura” y que atraviesa un desafío artístico importante: se mostró entusiasmada por tocar en el estadio de Newell's Old Boys en Rosario, y describió el tour como una apuesta para renovarse y conectar con el público desde un lugar más emocional.

El rumor del casamiento, además, se alimentó con información que se mencionó en LAM: allí, Pilar Smith habló de un posible festejo en Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, y ubicó una ventana tentativa para diciembre, en pleno receso del fútbol.

Por ahora, no hubo confirmación formal ni anuncio conjunto, pero la combinación de declaraciones y versiones sobre preparativos volvió a encender la expectativa, sobre todo entre fans y en redes, mientras la cantante sigue con funciones agotadas en Buenos Aires como telón de fondo de este presente.

