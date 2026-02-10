¿Se casan? La respuesta de Tini Stoessel que no confirmó… pero tampoco negó nada

Tini Stoessel apareció en una entrevista televisiva para un canal de Córdoba: allí, la cantante se mostró distendida y no esquivó el tema de los rumores de boda que circulan desde hace semanas.
La cantante fue consultada por los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul y respondió sin cerrar la puerta: dijo que le “encantaría”, pero que no lo anunciaría “estando sola”. La declaración llegó en una nota televisiva mientras crecen versiones sobre lugar y fechas posibles.
En ese contexto, habló de cómo transita este momento personal y contó que sigue en terapia, pero que hoy se siente en un lugar distinto. “Encontré la felicidad”, expresó, al describir un presente con más estabilidad y calma.
Cuando le preguntaron de lleno por el casamiento, dejó una respuesta que funcionó como guiño y freno a la vez: dijo que le “encantaría”, pero aclaró que no va a contar nada “estando sola” y que “falta un otro”, por lo que pidió esperar un poco más.
También explicó que está disfrutando el vínculo sin “quemarlo”, y habló de acompañarse mutuamente, con un círculo cercano que incluye amigos y amigas. La frase se leyó en redes como una señal de que el paso podría estar en carpeta.
En paralelo, contó que sigue de gira con “Futtura” y que atraviesa un desafío artístico importante: se mostró entusiasmada por tocar en el estadio de Newell's Old Boys en Rosario, y describió el tour como una apuesta para renovarse y conectar con el público desde un lugar más emocional.
El rumor del casamiento, además, se alimentó con información que se mencionó en LAM: allí, Pilar Smith habló de un posible festejo en Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, y ubicó una ventana tentativa para diciembre, en pleno receso del fútbol.
Por ahora, no hubo confirmación formal ni anuncio conjunto, pero la combinación de declaraciones y versiones sobre preparativos volvió a encender la expectativa, sobre todo entre fans y en redes, mientras la cantante sigue con funciones agotadas en Buenos Aires como telón de fondo de este presente.