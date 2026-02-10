En medio de los rumores

¿Se casan? La respuesta de Tini Stoessel que no confirmó… pero tampoco negó nada

La cantante fue consultada por los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul y respondió sin cerrar la puerta: dijo que le “encantaría”, pero que no lo anunciaría “estando sola”. La declaración llegó en una nota televisiva mientras crecen versiones sobre lugar y fechas posibles.