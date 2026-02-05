Tini Stoessel en modo Y2K: los looks con los que deslumbró en Los Ángeles

Tini Stoessel viajó a Los Ángeles para grabar nueva música y aprovechó para compartir en sus redes los vestuarios informales de impronta Y2K que eligió para su último viaje.
La cantante, entre las vacaciones con Rodrigo De Paul y los compromisos laborales, se encargó de documentar y compartir cada uno de los outfits que usó durante su paso por la ciudad californiana.
La cantante mostró postales con Rodrigo De Paul en la ciudad californiana, donde el frío los obligó a lucir camperas, gorros y abrigos mientras disfrutan de días juntos.
En una primera imagen, apostó al mix de estilos con un crop top negro abotonado, un pantalón sporty blanco con franjas negras en los laterales y botas texanas de cuero. Como detalle, llevó el pantalón bajo para dejar ver los elásticos de su ropa interior rosa.
La lencería al descubierto no fue el único guiño a la moda de los años 2000. También incluyó una vincha elástica ancha de color negro, accesorio típico de la época. Por último, Tini Stoessel sumó una cuota de glamour al look con una chaqueta de cuero negro oversized y un bolso Birkin de Hermès a juego, uno de los modelos más exclusivos del mundo.
A continuación, sentada en un auto, se hizo una selfie en la que los complementos y accesorios tomaron protagonismo. Combinó su look básico de cárdigan blanco y pantalón negro con un pañuelo a lunares que usó sobre la cabeza y anudado en el cuello, al mejor estilo old Hollywood.
Acompañó el vestuario con anteojos de sol negros de formato cat eye, y a su lado dejó ver otro bolso de lujo que eligió para coronar el estilismo. En este caso, el modelo 25 de Chanel en color blanco matelaseado, uno de los favoritos de las fashionistas, entre ellas Wanda Nara.
Pero esto no fue todo y también sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrarse en una selfie junto a Rodrigo De Paul. La pareja, que es furor en redes sociales, se mostró canchera e informal, ambos con complementos para la cabeza.
Ella combinó un buzo negro con cierre con un sombrero de piel color caramelo, estilo ruso. Él eligió un conjunto deportivo azul de buzo oversized y pantalón recto con detalles contrastantes en blanco y un gorro de lana negro con un parche de bordados rojos.
Por último, la cantante dejó de lado las prendas casuales y anticipó lo que parece ser una prueba de vestuario para un nuevo proyecto. Combinó una camisa rosa de mangas amplias con un conjunto de chaqueta y minishort gris a tono con una boina adornada con apliques florales.
El posteo de fotos fue un éxito entre sus fanáticos, que le dejaron más de 700 mil me gusta y elogios como “Preciosísima” y “La más hermosa”. Rodrigo De Paul pasó por el posteo y de dedicó un “Qué linda que sos”.
Y2K es un término anglosajón que significa “year 2000”, es decir, “años 2000”. Lo ha popularizado en los dos últimos años la generación Z, que tiene en TikTok su gran plataforma de promoción.
La moda Y2K toma referencias de esos primeros años del siglo, pero con un toque más moderno, actual y urbano.