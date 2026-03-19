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Ca7riel y Paco Amoroso sumaron polémica al conflicto entre Tini y Emilia

Durante su paso por Gran Hermano "Generación Dorada", el dúo utilizó el humor para hacer una “nominación” irónica que rápidamente generó repercusión en redes.

El dúo bromeó con el enfrentamiento de las artistas.El dúo bromeó con el enfrentamiento de las artistas.
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La tensión entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo episodio inesperado. En medio de versiones cruzadas y movimientos en sus equipos de trabajo, el dúo Ca7riel y Paco Amoroso se metió en la polémica con un comentario cargado de ironía.

El momento se dio durante su participación en Gran Hermano Argentina, donde fueron invitados para brindar un show íntimo ante los participantes.

Mirá también"La choriza": el lapidario apodo que detonó la guerra entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Una visita con humor y picante

Los músicos aprovecharon su paso por el reality para interactuar con la dinámica del programa. Fieles a su estilo descontracturado, ingresaron al confesionario y simularon una nominación.

“Quiero nominar... quiero nominar a Tini y a Emilia”, lanzó Ca7riel con tono irónico, mientras su compañero lo acompañaba con gestos a cámara.

Un comentario que generó repercusión

La escena no quedó ahí. El artista redobló la apuesta con una frase que rápidamente se viralizó: “Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo... basta”.

El comentario, claramente en clave humorística, se sumó a la conversación que rodea a las dos cantantes y generó reacciones en redes sociales.

Guiño a Nicki Nicole

En medio del sketch, también hubo espacio para una referencia a Nicki Nicole. Ca7riel citó una de sus frases más populares: “Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no... mm-mm. Basta”.

El guiño reforzó el tono sarcástico del momento, que combinó actualidad musical con humor.

Ca7riel y Paco Amoroso se metieron en la pelea de Tini y Emilia.Ca7riel y Paco Amoroso se metieron en la pelea de Tini y Emilia.

Un conflicto que sigue creciendo

La intervención del dúo llegó poco después de que Yanina Latorre diera a conocer detalles sobre la supuesta enemistad entre Tini y Emilia.

Según trascendió, el conflicto también habría impactado en el entorno cercano de ambas artistas, con un llamativo unfollow por parte de mujeres vinculadas a la Selección Argentina.

La situación continúa generando repercusiones y suma nuevos capítulos en el mundo del espectáculo.

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