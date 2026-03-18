María Becerra y varias botineras en el medio

"La choriza": el lapidario apodo que detonó la guerra entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló los escandalosos motivos detrás del quiebre entre las artistas. El término, que alude a un supuesto "robo" de estética y equipo de trabajo, fue el detonante para que las mujeres de la Selección Argentina le soltaran la mano a la entrerriana.