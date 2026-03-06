Nicki Nicole rompió el silencio tras su separación de Lamine Yamal: "Ya no soy esa"

En el vertiginoso mundo del espectáculo y el deporte, pocas relaciones captaron tanto la atención internacional como la de Nicki Nicole y Lamine Yamal. Sin embargo, tras la confirmación de su separación hace apenas unas semanas, la artista rosarina decidió abrir su corazón y compartir un balance honesto sobre cómo vive sus vínculos afectivos en la actualidad.
En una entrevista que rápidamente se volvió tendencia, la intérprete de "Dispara" se mostró vulnerable pero fortalecida. "A veces me tiro al vacío y choco, pero siento que ya no soy esa persona que se queda en el suelo", expresó la cantante, marcando una clara diferencia con procesos de ruptura anteriores que le tocó atravesar bajo el ojo público.
El aprendizaje después de la tormenta
La relación con el joven crack del FC Barcelona, Lamine Yamal, había sido seguida de cerca por la prensa española y argentina. Aunque el noviazgo fue breve, la intensidad mediática puso a Nicki en una posición defensiva. Hoy, con la perspectiva que da la distancia, la rosarina analiza sus patrones relacionales con una madurez que sus seguidores celebran.
"Siento que en mis vínculos anteriores siempre daba el cien por ciento sin mirar las señales", reflexionó Nicki. "Hoy entiendo que el amor no debería ser una caída libre sin paracaídas.
Aprendí a ponerme límites a mí misma para no terminar lastimada por expectativas que el otro no puede cumplir". Esta declaración fue interpretada por muchos como una alusión indirecta a la diferencia de realidades y madurez entre ella y el deportista.
Tras su ruptura con el futbolista del Barcelona.
Música como refugio y catarsis
Como es habitual en su carrera, Nicki Nicole está canalizando sus vivencias personales en el estudio de grabación. Durante la charla, adelantó que su próximo material discográfico tendrá una fuerte impronta de "autodescubrimiento". La artista busca transformar el dolor de la exposición mediática en canciones que resuenen con una generación que vive sus romances de manera pública y, a veces, cruel.
"La música es donde mejor me explico. A veces digo cosas en una canción que ni siquiera me atrevo a decir en terapia", confesó entre risas. Sus fans ya especulan con que el primer adelanto de su nuevo álbum contendrá "dardos" o referencias directas a su etapa con Yamal, siguiendo la línea de honestidad brutal que caracteriza al género urbano actual.
Su refugio en la música.
Un presente de empoderamiento
Lejos de mostrarse abatida, la rosarina enfatizó que se encuentra en un gran momento profesional, enfocada en sus próximas presentaciones y en fortalecer su red de contención familiar y de amistades en Argentina. El apoyo de sus colegas del movimiento urbano también ha sido clave en este proceso de "limpieza emocional".
"Ya no soy eso que los demás esperan que sea cuando estoy en pareja. Ahora soy yo, con mis choques y mis aciertos, pero siempre yo", concluyó la artista. Con estas palabras, Nicki Nicole cierra un capítulo mediático y abre uno nuevo, donde la prioridad absoluta parece ser su carrera y su bienestar personal, lejos de los titulares que la vinculan exclusivamente con sus compañeros sentimentales.