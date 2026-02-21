Nicki Nicole presentó su show sinfónico en el Teatro Colón

Nicki Nicole suma un nuevo hito a su carrera con su presentación en el Teatro Colón, después de reprogramar la fecha por el paro general de la CGT, este viernes realizó un show sinfónico en el escenario más prestigioso de la música clásica en Argentina.
La artista rosarina reinterpretó su repertorio en formato orquestal, acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección del compositor y productor Nicolás Sorín.
El recital pudo verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Nicki Nicole.
Un show sinfónico en un escenario histórico
La presentación en el Colón marca un paso inédito para la cantante, que se convierte en una de las primeras figuras del movimiento urbano argentino en llevar su obra a ese escenario. El concierto propone una relectura de sus canciones desde una estética sinfónica, con arreglos orquestales que expanden su universo sonoro sin perder identidad.
El espectáculo llega después del concierto masivo que Nicki Nicole realizó en elMonumento a la Bandera, donde reunió a cientos de miles de personas y abrió una nueva etapa artística explorando cruces entre la música urbana y el formato sinfónico.
Una carrera en expansión
Con más de 23 millones de seguidores en Instagram y 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, Nicki Nicole se consolidó como una de las artistas argentinas con mayor proyección global. En los últimos años agotó funciones en el Movistar Arena, giró por Europa y Estados Unidos y lanzó el álbum Naiki, que debutó en el Top 10 global de Spotify.
Nicki Nicole en la alfombra roja de los Grammy en Las Vegas, en noviembre de 2025.
El disco también le valió una nominación a los Latin Grammy y reforzó el perfil de una artista que combina pop, urbano y experimentación sonora.