Se filtran fotos de "alto voltaje" de Emilia Mernes y Fer Vázquez en medio de una crisis mediática
En un momento crítico para la cantante, tras el inesperado "unfollow" de Tini Stoessel y rumores de tensiones con otras artistas, resurgieron imágenes de su pasado amoroso con el líder de la banda uruguaya que generaron una fuerte polémica en redes sociales.
La relación entre Emilia y Fer Vázquez terminó en 2018 bajo términos que la propia cantante describió en entrevistas posteriores como "tóxicos".
La carrera de Emilia Mernes atraviesa un torbellino de emociones y controversias. Mientras la artista de Nogoyá intenta consolidar su proyección internacional, el pasado volvió a tocar su puerta de la manera menos esperada. En las últimas horas de este jueves 19 de marzo, se viralizaron una serie de fotografías de "alto voltaje" correspondientes a su etapa en Rombai, donde se la ve en situaciones de gran intimidad junto a su entonces pareja y mentor, Fer Vázquez.
El resurgimiento de este material no parece ser casual. Coincide con un presente mediático turbulento: la decisión de Tini Stoessel de dejar de seguirla en Instagram y los recientes dichos de Vázquez en una entrevista con Yanina Latorre, donde deslizó supuestas infidelidades de la cantante durante su noviazgo, mencionando incluso a un integrante de la banda CNCO.
Las imágenes, que datan de 2018, muestran a la pareja en poses provocativas, incluyendo un topless donde Vázquez cubre estratégicamente a la cantante para evitar la censura. En su momento, estas fotos ya habían despertado críticas por el público mayoritariamente infantil y adolescente que seguía a la banda de cumbia pop.
Hoy, los usuarios de redes sociales las han reflotado como parte de un "archivo" que busca golpear la imagen de la artista en medio de lo que muchos llaman "la caída de las divas del pop".
Las imágenes, que datan de 2018, muestran a la pareja en poses provocativas.
El origen del conflicto
La relación entre Emilia y Fer Vázquez terminó en 2018 bajo términos que la propia cantante describió en entrevistas posteriores como "tóxicos". Mernes confesó haber sufrido manipulación y un desgaste emocional que la llevó a bajar de peso y a sentirse vulnerable. "Me sacaron de la banda y cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música", relató la intérprete de ".mp3" tiempo atrás.
Por su parte, el líder uruguayo parece haber reavivado la llama del conflicto con declaraciones recientes. Al referirse a la ruptura, Vázquez sugirió que Emilia mantenía un vínculo oculto con Joel Pimentel (ex CNCO). "Me decía que era su amigo gay y después se pusieron de novios", lanzó el productor, encendiendo nuevamente la mecha de la discordia.
En su momento, estas fotos ya habían despertado críticas por el público mayoritariamente infantil y adolescente que seguía a la banda de cumbia pop.
Un escenario de aislamiento
Este nuevo frente de batalla mediática se suma a los rumores de distanciamiento con otras figuras de la escena como María Becerra. Aunque Emilia se encuentra actualmente en una relación estable con el trapero Duki,este bombardeo de información sobre su pasado y las internas con sus colegas la colocan en el centro de un debate sobre la envidia y el resentimiento en la industria musical, temas sobre los cuales la propia artista ya ha manifestado su malestar.