De Rombai al escándalo

Se filtran fotos de "alto voltaje" de Emilia Mernes y Fer Vázquez en medio de una crisis mediática

En un momento crítico para la cantante, tras el inesperado "unfollow" de Tini Stoessel y rumores de tensiones con otras artistas, resurgieron imágenes de su pasado amoroso con el líder de la banda uruguaya que generaron una fuerte polémica en redes sociales.