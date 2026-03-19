Nicki Nicole rompió el silencio tras ser acusada de tomar partido entre Tini y Emilia Mernes

El universo de la música urbana argentina atraviesa horas de alta tensión mediática. En las últimas jornadas, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías que ubicaban a Nicki Nicole en medio de una supuesta rivalidad entre otras dos figuras centrales de la escena: Tini Stoessel y Emilia Mernes.
Ante el crecimiento de los rumores que aseguraban que la rosarina había "tomado partido", la propia Nicki decidió romper el silencio con un descargo sin filtros.
La respuesta de Nicki.
El origen de la discordia
La inesperada aparición de Nicki Nicole en el centro de la escena se produjo por un desliz digital que no pasó desapercibido. La cuenta oficial de la rosarina dio un "me gusta" a una publicación que apuntaba directamente contra Emilia. El mensaje viralizado rezaba: “Si fueran consecuentes deberían dejar de seguir a Duki también”, en clara referencia a la pareja de la cantante entrerriana.
Este pequeño movimiento fue el combustible necesario para que las redes sociales estallaran con teorías sobre el posicionamiento de la intérprete de "Dispara". Para muchos, fue la confirmación de que Nicki ha tomado partido en una interna que parece haber dividido a las estrellas más grandes del país.
Tini Stoessel, María Becerra y otras referentes de la escena urbana dejaron de seguir a Emilia Mernes en Instagram.
Este gesto de "unfollow" masivo alimentó de inmediato las teorías de una ruptura interna en el círculo más íntimo de las artistas argentinas, sugiriendo que el conflicto va más allá de un simple rumor y que existiría un distanciamiento real entre la intérprete de "Exclusive" y el resto de sus colegas.
El descargo de Nicki en X.
El descargo de Niki
Lejos de dejar que la bola de nieve siguiera creciendo, Nicki Nicole utilizó su cuenta de X para aclarar la situación. "No crean todo lo que leen", comenzó diciendo la artista, visiblemente molesta por las interpretaciones malintencionadas que circulan en las comunidades de fans.
La cantante desmintió cualquier tipo de roce con Tini o con Emilia, asegurando que los tiempos de cada una y sus agendas personales no siempre coinciden con lo que el público espera ver en redes. El descargo buscó no solo limpiar su imagen, sino también poner un freno al acoso que reciben las artistas cada vez que surge una teoría conspirativa sobre sus vínculos personales.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la presión constante que sufren las referentes del pop y el trap argentino. A pesar de las colaboraciones exitosas que han realizado juntas, el escrutinio de los seguidores suele buscar grietas donde, según las protagonistas, solo hay compañerismo.