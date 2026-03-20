Antes del Mundial: el segundo amistoso de Argentina será contra Zambia

La Selección argentina volvió a modificar su agenda de marzo y ya tiene definido a su segundo rival de la ventana FIFA. Después de la caída del amistoso con Guatemala, la AFA anunció que el equipo de Lionel Scaloni jugará el martes 31 de marzo ante Zambia, desde las 20.15, en la Bombonera. El partido será la última presentación del campeón del mundo en el país antes del Mundial 2026.
El anuncio llegó pocas horas después de la confirmación del choque ante Mauritania, previsto para el 27 de marzo en el mismo estadio. Así, la Selección terminó armando una doble fecha con dos rivales africanos tras la cancelación de la Finalissima frente a España, que había quedado descartada por la guerra en Medio Oriente y por la falta de acuerdo posterior para reubicarla.
De Guatemala a Zambia, por una traba reglamentaria
El cambio de rival se produjo por una limitación reglamentaria que complicó la presencia de Guatemala en Buenos Aires. El seleccionado centroamericano tenía agendado otro amistoso en Europa y esa combinación de viajes y sedes chocaba con las normas FIFA para la misma ventana internacional.
La particularidad es que el comunicado oficial de la AFA confirmó a Zambia, pero al mismo tiempo incluyó un agradecimiento a la Federación de Guatemala por la voluntad de venir al país pese a esa restricción. Ese detalle terminó de revelar que el plan original había sido otro y que la modificación se resolvió sobre la marcha.
Dos amistosos en la Bombonera antes de viajar al Mundial
Con el nuevo esquema, Argentina jugará el viernes 27 de marzo ante Mauritania y el martes 31 frente a Zambia, ambos partidos a las 20.15 en la Bombonera. La elección del estadio responde a la intención de darle un marco de despedida local a la Scaloneta antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
La doble fecha tendrá valor más futbolístico que simbólico. Scaloni utilizará ambos amistosos para ajustar nombres, observar variantes y seguir delineando un plantel que ya entró en la recta final hacia el Mundial. En ese contexto, la jerarquía de los rivales quedó por debajo de lo que iba a significar una Finalissima con España, pero mantiene utilidad como banco de pruebas.
Zambia, el nuevo rival argentino
Zambia llegará a Buenos Aires como 91° del ranking FIFA y tampoco estará en el Mundial 2026. Su presencia completa una ventana armada de urgencia por la AFA, con selecciones de menor peso internacional pero disponibles para sostener la actividad de marzo.
Para la Argentina, el amistoso tendrá además una carga emocional extra: todo indica que será una de las últimas veces que el plantel actual se presente ante su gente antes de defender el título mundial. Con ese marco, la Bombonera volverá a convertirse en escenario de despedida, aunque con un rival distinto al que se había imaginado en un primer momento.