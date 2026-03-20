Mauritania, el inesperado rival de Argentina: desierto, gas y una selección en pleno crecimiento
Argentina confirmó que recibirá a los "Mourabitounes" el 27 de marzo en La Bombonera. Detrás del nombre exótico, aparece un país del Sahel que combina recursos estratégicos y un crecimiento futbolístico que ya se cargó a gigantes.
Mauritania viene ganando peso por su ubicación y por sus recursos.
La Selección Argentina ya tiene confirmado un rival inesperado para el 27 de marzo: Mauritania. El amistoso se jugará en La Bombonera desde las 20.15, en una fecha que funcionará como la primera despedida ante su gente antes de la defensa del título mundialista. Lo anunció la AFA en las últimas horas.
Para el gran público argentino, Mauritania aparece como una rareza en el mapa del fútbol.
Pero la realidad es que detrás de ese nombre hay bastante más que un adversario exótico: se trata de un país del noroeste africano, sobre la costa atlántica, con algo más de 5,1 millones de habitantes, ubicado entre el Magreb y el África subsahariana, en una zona sensible del Sahel por su exposición a crisis climáticas, tensiones regionales y desafíos de desarrollo.
Un país chico en población, grande en valor estratégico
Mauritania viene ganando peso por su ubicación y por sus recursos. Su economía depende en gran medida de los recursos naturales, especialmente el hierro, la pesca y, cada vez más, el gas. El FMI sostuvo este año que el crecimiento del país se apoya en la recuperación del hierro y el oro, además del impulso de las exportaciones del proyecto gasífero Greater Tortue Ahmeyin.
El Banco Mundial advierte que Mauritania es vulnerable a shocks climáticos y de seguridad en el Sahel.
Ese perfil económico convive con fragilidades estructurales. El Banco Mundial advierte que el país es vulnerable a shocks climáticos y de seguridad en el Sahel, mientras que también es uno de los pocos países de esa franja africana que logró sostener una relativa estabilidad política en comparación con varios de sus vecinos. El actual presidente, Mohamed Ould Ghazouani, fue reelegido en 2024.
Mauritania además ocupa un lugar delicado en la geopolítica regional. Mantiene una posición de equilibrio alrededor del conflicto del Sahara Occidental, una cuestión que atraviesa a todo el noroeste africano y condiciona sus vínculos con Marruecos, Argelia y el resto del vecindario estratégico.
Del anonimato a competir de verdad en África
En lo futbolístico, Mauritania dejó de ser irrelevante hace un tiempo. La selección masculina aparece hoy en el puesto 115 del ranking FIFA, una ubicación modesta pero reveladora del salto que dio en los últimos años si se la compara con su pasado.
Mauritania hizo la épica en 2023: le ganó a Argelia en la AFCON y avanzó a Octavos por primera vez.
La gran bisagra estuvo en la Copa Africana de Naciones. Mauritania se clasificó por primera vez a la fase final en 2019, volvió a hacerlo en 2021 y en la edición de Costa de Marfil 2023 logró su golpe más resonante: venció 1-0 a Argelia, consiguió su primer triunfo histórico en una AFCON y avanzó por primera vez a octavos de final. Luego cayó 1-0 ante Cabo Verde.
No es un detalle menor. Argelia -futuro rival de Argentina en el Grupo J- era uno de los pesos pesados del continente y esa victoria cambió la percepción sobre los Mourabitounes, apodo con el que se conoce al seleccionado mauritano. Ya no se lo mira solo como un equipo menor, sino como una selección capaz de incomodar a rivales con mayor tradición.
En las Eliminatorias africanas para el Mundial 2026, en cambio, su recorrido fue mucho más difícil. Después de seis fechas, Mauritania aparecía en el fondo de su grupo con apenas dos puntos, lejos de los líderes. Esa diferencia explica por qué un amistoso ante la Argentina también funciona para ellos como una vidriera internacional enorme.
Mauritania y las academias de fútbol.
Los nombres y el desarrollo de su fútbol
Aunque no tenga figuras globales, sí hubo futbolistas mauritanos con paso por ligas más visibles. Uno de los nombres más reconocibles es El Hacen El Id, mediocampista con experiencia en el fútbol español tras jugar en Levante y Lugo, señalado por la CAF como una de las referencias del equipo.
También hay una apuesta fuerte al crecimiento estructural que no es nueva. En 2012, el entrenador español Luis Fuertes llegó al país para trazar una hoja de ruta y convertirlo en una potencia africana. A los pocos años, el progreso ya era visible. FIFA inauguró en 2025 una Talent Academy allí, la primera de ese tipo en África, y al mismo tiempo impulsó mejoras en el estadio Cheikha Boïdiya.
Luis Fuertes llegó al país en 2012 y allí arrancó el crecimiento futbolístico.
Además de las "escuelitas" de fútbol, Mauritania tiene algo mucho más importante: potrero. En las calles se puede ver a los niños jugando a la pelota e imaginando situaciones de golazos agónicos.
El país norteño se posiciona como un espacio de interés para el fútbol mundial y por eso su progreso no fue casual: hubo inversión, organización y una estrategia para dejar atrás décadas de marginalidad futbolera.
Mauritania tiene potrero.
Hasta tuvo una alegría inédita fuera del césped tradicional. En 2024, Mauritania logró clasificarse por primera vez al Mundial de fútbol playa, otra señal de expansión para una federación que hoy intenta ganar peso dentro del ecosistema africano.
Por eso, pese a que en los papeles el partido amistoso contra los Campeones del Mundo parece algo de otra dimensión, en realidad es una oportunidad extraordinaria para Mauritania.
Más allá de que -cómo ha pasado en los últimos años- los rivales juegan los amistosos con el propósito de “manguear” alguna camiseta o souvenir de la selección Argentina, los Mourabitounes llegarán a nuestro país para poner su nombre en la escena internacional.
Además, la Selección tendría otro rival de lujo el 31 de marzo. Con la caída de la exhibición frente a Guatemala por una regla de la FIFA, AFA estaría cerca de confirmar que la Albiceleste coparía igual La Bombonera: sería ante Guinea-Bisáu.