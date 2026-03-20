Amistoso

Mauritania, el inesperado rival de Argentina: desierto, gas y una selección en pleno crecimiento

Argentina confirmó que recibirá a los "Mourabitounes" el 27 de marzo en La Bombonera. Detrás del nombre exótico, aparece un país del Sahel que combina recursos estratégicos y un crecimiento futbolístico que ya se cargó a gigantes.