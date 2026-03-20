La Selección Argentina encontró el rival que le faltaba para su amistoso

La Selección Argentina de fútbol ya tendría uno de sus rivales para la próxima fecha FIFA, y será Mauritania, selección africana.
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo desde las 20:15 horas en La Bombonera. Dónde queda el país y cuál es su situación en la FIFA.
La Selección Argentina de fútbol ya tendría uno de sus rivales para la próxima fecha FIFA, y será Mauritania, selección africana.
El primer encuentro sería el próximo viernes 27 de marzo, mientras que el segundo encuentro que también podría ser contra otra selección de África, se jugaría el 31.
La cuenta oficial de la Selección confirmó durante esta mañana que “en las próximas horas, se darán a conocer los rivales para los dos partidos amistosos del equipo de Lionel Scaloni en esta doble fecha FIFA de marzo”, a través de un posteo.
Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.
Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.
Mauritania es un país situado en la región noroccidental de África. Geográficamente, se encuentra ubicada en la transición entre el desierto del Sahara y la región del Sahel
Limita al oeste, con el Océano Atlántico; al norte y noroeste, con el territorio del Sahara Occidental; al noreste, con Argelia; al este y sureste, con Malí; y al suroeste, con Senegal.
Su capital y ciudad más poblada es Nuakchot, que se encuentra en la costa atlántica del país.
Actualmente, Mauritania ocupa el puesto 115° del ranking mundial de la FIFA (según los registros de principios de 2026). Como dato destacable, su mejor posición histórica fue el puesto 81°, logrado en julio de 2017.
En las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rumbo a la Copa del Mundo 2026, Mauritania formó parte del Grupo B. No lograron clasificar. Tuvieron una campaña bastante difícil y terminaron en la 5ª posición (penúltimos) de su grupo, sumando apenas 7 puntos en 10 partidos.
Quedaron muy por detrás de Senegal (que lideró el grupo y clasificó directamente) y de la República Democrática del Congo. No se consideraría un fracaso ya que nunca ha logrado clasificar a una Copa del Mundo de la FIFA en toda su historia.