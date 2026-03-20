Scaloni sumó dos jugadores más a la lista de convocados de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que los jugadores Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli serán incluidos en la lista de la Selección Argentina para la doble fecha FIFA de fines de marzo.
Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se agregan a la nómina de disponibles para enfrentar a Mauritania el 27 de marzo. Se espera que el 31 su rival sea Guinea-Bisáu.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que los jugadores Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli serán incluidos en la lista de la Selección Argentina para la doble fecha FIFA de fines de marzo.
El mediocampista del Real Madrid y el delantero del Racing de Estrasburgo formarán parte de los seleccionados para los dos amistosos: Mauritania, el 27 de marzo, y el otro, con rival por confirmar, el 31 del mismo mes. Se estima que sería Guinea-Bisáu.
“Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha”, publicó AFA en su cuenta oficial de X.
Panichelli apenas disputó cuatro minutos con la camiseta de la Selección, cuando ingresó a los 86 en el triunfo por 2 a 0 ante Angola en el amistoso internacional disputado el 13 de noviembre del año pasado.
Por otro lado, el ex River sí tuvo encuentros oficiales, ya que debutó ante Chile en el triunfo por 1 a 0 por las Eliminatorias cuando ingresó a los 84 minutos; repitió el mismo procedimiento en la derrota por 1 a 0 ante Ecuador y fue titular en la goleada por 3 a 0 a Venezuela.
La Selección argentina ya definió su último amistoso previo al Mundial y enfrentará a Mauritania el 27 de marzo en La Bombonera. El encuentro será la despedida del equipo de Lionel Scaloni ante el público local antes de viajar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La elección del rival generó curiosidad entre los hinchas por tratarse de un seleccionado poco habitual en el radar argentino. Mauritania está ubicada en el noroeste de África, con salida al océano Atlántico y fronteras con el Sáhara Occidental, Argelia, Malí y Senegal. Cerca del 90% de su territorio está cubierto por el desierto del Sáhara, lo que condiciona tanto su clima como la distribución de su población.
El país cuenta con unos 4,4 millones de habitantes, concentrados en su mayoría en la franja sur. Aproximadamente un tercio vive en Nuakchott, la capital y principal centro político y económico, ubicada sobre la costa atlántica, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.
En lo futbolístico, el seleccionado mauritano es dirigido por Aritz López Garai y ocupa el puesto 115 del ranking FIFA. Nunca disputó un Mundial y su participación internacional ha sido limitada, con escasa presencia en la Copa Africana de Naciones. En las últimas Eliminatorias quedó fuera tras finalizar quinto en su grupo, con apenas cuatro goles convertidos en diez partidos.