Lionel Messi ya está en el país y se suma a la Selección para los amistosos

Lionel Messi arribó este martes a la Argentina procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde a los entrenamientos de la Selección argentina de fútbol en el predio de Predio Lionel Andrés Messi.
El capitán argentino arribó este martes por la mañana desde Estados Unidos y se incorporará a los entrenamientos en Ezeiza. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Mauritania y Zambia en el país.
Lionel Messi arribó este martes a la Argentina procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde a los entrenamientos de la Selección argentina de fútbol en el predio de Predio Lionel Andrés Messi.
El capitán de la Albiceleste aterrizó a las 6:45 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se trasladó directamente al complejo deportivo, donde el plantel tendrá una práctica desde las 17, a puertas cerradas.
El equipo nacional ajusta detalles con vistas al amistoso frente a Selección de fútbol de Mauritania, que se disputará el próximo viernes en La Bombonera.
El regreso de Messi al país se da en un momento destacado de su carrera. El rosarino viene de alcanzar la marca de 900 goles como profesional, consolidándose como uno de los máximos artilleros de la historia del fútbol.
Además, el capitán argentino llega con rodaje tras su participación en la Major League Soccer, donde convirtió recientemente en la victoria de Inter Miami CF por 3 a 2 frente a New York City FC.
La agenda de la Selección contempla dos compromisos en territorio argentino. El primero será ante Mauritania, este viernes desde las 20:15, mientras que el martes 31 de marzo enfrentará a Selección de fútbol de Zambia, también en La Bombonera.
Estos encuentros serán los últimos partidos del combinado nacional en el país antes de la disputa del Mundial 2026, por lo que generan una gran expectativa entre los hinchas.
Messi se suma a la delegación que ya comenzó a reunirse el lunes en Ezeiza. Entre los convocados que arribaron previamente se encuentran Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono y Julián Álvarez, entre otros.
También integran la lista Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.
Con el plantel casi completo y la presencia de su capitán, la Selección argentina inicia una nueva etapa de preparación con la mirada puesta en sus próximos desafíos internacionales.