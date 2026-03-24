Torneo Apertura

Estudiantes de La Plata goleó a Central Córdoba

Con este resultado, el Pincha aprovechó el traspié de Vélez ante Lanús, recorta a un punto la distancia y queda segundo con 21 unidades. Por su parte, Central Córdoba no pudo meterse entre los ocho primeros y se mantiene en el undécimo puesto con 12 puntos.