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Selección Argentina: Scaloni ajusta piezas tras la baja de Balerdi

El defensor del Olympique de Marsella quedó desafectado por lesión y en su lugar se suma Lucas Martínez Quarta. El plantel comienza los entrenamientos este martes en Ezeiza de cara a los duelos ante Mauritania y Zambia.

El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta.El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta.
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La Selección Argentina pone primera en una nueva ventana de fecha FIFA, aunque con novedades de último momento en la conformación del grupo.

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 14, 2024 Argentina coach Lionel Scaloni reacts REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoEl cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni confirmó que Leonardo Balerdi quedó fuera de la convocatoria

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni confirmó que Leonardo Balerdi quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión, lo que obligó al llamado de urgencia de Lucas Martínez Quarta, el actual central de la Fiorentina, para cubrir la vacante en la última línea.

Cronograma de trabajo en Ezeiza

Tras el arribo anticipado de figuras como Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios, el grueso de los futbolistas que militan en el exterior aterrizará en el país durante el transcurso de este lunes.

Si bien los jugadores ya se encuentran en suelo argentino, Scaloni decidió otorgarles la jornada de hoy libre para recuperación física. La acción oficial en el césped del predio Lionel Andrés Messi comenzará recién el martes por la tarde.

La agenda de la semana

Martes: Primer entrenamiento vespertino (plantel completo).

Miércoles: Jornada de doble turno o práctica táctica a puertas cerradas.

El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta.El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta.

Jueves: Entrenamiento matutino y conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

Viernes: Primer amistoso ante Mauritania.

Dos pruebas antes de lo importante

El estreno de la Albiceleste en esta ventana será este viernes frente a Mauritania, un rival que, a priori, no representa una amenaza de élite (puesto 115° del ranking FIFA) pero que servirá como banco de pruebas.

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El objetivo del DT es claro: evaluar rendimientos individuales y dar rodaje a quienes no vienen sumando tantos minutos antes de cerrar la gira el martes 31 ante Zambia.

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"Estos partidos no son solo compromisos comerciales; son la última oportunidad para algunos nombres de ganarse un lugar en la consideración definitiva del cuerpo técnico", señalan desde el entorno del predio de Ezeiza.

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