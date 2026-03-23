Sin Di María y con errores que fueron fatales, Central dejó pasar una buena chance en Mendoza

Rosario Central tenía una buena chance en Mendoza, que dejó escapar. El conjunto rosarino y el local, Independiente Rivadavia, llegaban al choque de la fecha 12 en situación de trepar a lo más alto de la Zona “B” del Torneo Apertura del fútbol argentino.
Ambos comenzarán muy pronto a disputar la Copa Libertadores de América, una competencia que demanda mucho esfuerzo, viajes largos y poco tiempo de recuperación entre un partido y el siguiente.
Por eso, para los rosarinos y para los mendocinos es vital cosechar muchos puntos en esta primera parte de la temporada del campeonato local, para no sufrir cuando la exigencia sea mayor y cuando los entrenadores se vean obligados a rotar a sus jugadores. En la persecución de ese objetivo, la “Lepra” mendocina se quedó con el premio mayor.
Falta de ideas
Central salió a jugar el partido sin Ángel Di María entre los titulares. Y realmente se notó. Más allá de algunas insinuaciones a partir del atrevimiento de Jaminton Campaz, la potencia de Alejo Veliz o las ganas de Enzo Copetti cuando ingresó en el segundo tiempo, al conjunto “canalla” le faltaron ideas para inquietar al buen equipo dirigido por Alfredo Jesús Berti.
Para colmo, la defensa del equipo rosarino no tuvo una buena noche y le sirvió en bandeja el triunfo al local.
Luciano Gómez y Álex Arce fueron los goleadores de la noche.
En el primer gol de los mendocinos, cuando apenas iban 15 minutos de partido, Luciano Gómez aprovechó un despeje corto de la última línea, capturó el balón cerca de la medialuna del área y empalmó un remate furibundo que dejó sin reacción al arquero Jeremías Ledesma. Por mérito propio, Independiente Rivadavia se ponía arriba en el marcador muy temprano.
Pero a los 28 minutos, cuando llegó el segundo y definitivo tanto de los mendocinos, los defensores “canallas” hicieron todo lo posible para que la pelota terminara adentro del arco defendido por Ledesma.
Ávila y Mallo se pasaron el balón en forma temeraria ante la presión de los veloces delanteros locales, hasta que el zaguero uruguayo se equivocó y propició el mano a mano de Alex Arce, que no falló.
En el segundo tiempo, Central intentó reaccionar a partir del empuje de Enzo Copetti, que asociado con Alejo Veliz intentaron vulnerar a la firme defensa de Independiente Rivadavia.
A diferencia de lo que había pasado en el partido anterior ante Banfield, esta vez Almirón decidió no mandar a la cancha a Ángel Di María, que observó todo el encuentro sentado en el banco.
Lo que viene
El técnico “canalla” sabe que “Fideo” no está ciento por ciento recuperado de sus dolencias físicas y, con la Libertadores tan cerca, prefirió preservarlo. Además, ahora se viene el parate por los amistosos de la selección y Di María contará con el tiempo ideal para volver a estar a pleno en el aspecto físico.
En resumen, Central perdió una excelente chance de empezar a encaminar su clasificación a los play off del torneo local, aunque sigue entre los ochos primeros y con muy buenas expectativas de meterse otra vez en los apasionantes mano a mano que definirán al primer campeón del año. Pero todavía falta para eso y en Central prefieren ir paso a paso, semana a semana.
Lo que viene para el “Canalla” es Atlético Tucumán, en el “Gigante” de Arroyito, por la fecha 13 del Torneo Apertura, después del breve receso por los encuentros de la selección.
Lo que viene para el “Canalla” es Atlético Tucumán, en el “Gigante” de Arroyito, por la fecha 13 del Torneo Apertura, después del breve receso por los encuentros de la selección.
Ese encuentro será la antesala del esperado debut de Central en la Libertadores, que ya tiene día, horario, estadio y rival confirmado: será el jueves 9 de abril, a las 19, frente al cabeza de grupo Independiente del Valle de Ecuador, en el “Gigante” de Arroyito.