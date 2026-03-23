Fórmula 1

Con los puntos de China como impulso, Colapinto desembarca en Japón

Tras sumar sus primeros puntos de la temporada en China, Franco Colapinto llega a Suzuka para afrontar la tercera fecha del Mundial 2026. En un escenario marcado por la cancelación de las citas en Arabia Saudí y Bahrein, el piloto argentino buscará quebrar la mala racha de Alpine en Japón y consolidar su adaptación al A526 antes del salto hacia Miami.