Con los puntos de China como impulso, Colapinto desembarca en Japón
Tras sumar sus primeros puntos de la temporada en China, Franco Colapinto llega a Suzuka para afrontar la tercera fecha del Mundial 2026. En un escenario marcado por la cancelación de las citas en Arabia Saudí y Bahrein, el piloto argentino buscará quebrar la mala racha de Alpine en Japón y consolidar su adaptación al A526 antes del salto hacia Miami.
Colapinto ante el desafío de Suzuka: Alpine busca revancha en el mítico trazado nipón. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
La atmósfera de la Fórmula 1 ya se respira en los boxes de Suzuka. El Gran Premio de Japón se prepara para recibir a la máxima categoría, y para el automovilismo argentino, la cita tiene un condimento especial: será la primera experiencia de Franco Colapinto en este trazado técnico y exigente.
El piloto de Pilar llega con el envión anímico que significó el alentador resultado en China.
A bordo de su Alpine A526, Colapinto ya tiene asignado su lugar en el pit lane, curiosamente ubicado a escasos metros del podio, un sitio que todo el equipo de Enstone anhela visitar. Al lado, la estructura de Cadillac terminará de dar forma a una calle de boxes que ya recibe el equipamiento logístico para el fin de semana.
El antecedente: La necesidad de redención para Alpine
A pesar del optimismo que rodea a Colapinto, los datos de la última visita de la escudería francesa a tierras niponas obligan a la cautela. En abril de 2025, Alpine se fue de Suzuka con las manos vacías.
En aquella ocasión, ni Pierre Gasly (13°) ni Jack Doohan (15°) pudieron encontrar el ritmo necesario para pelear en el Top 10. Los problemas habían comenzado el sábado, con una clasificación fallida donde ninguno de los autos accedió a la Q3 y un Doohan condicionado por un fuerte accidente en las prácticas libres.
Este año, la misión de Colapinto y el staff técnico liderado por David Sanchez será demostrar que el A526 ha corregido los déficits de carga aerodinámica que tanto penalizaron al equipo el año pasado.
Cambio de planes: Suzuka será el cierre del primer tramo
Esta edición del GP de Japón adquirió una relevancia inesperada en los últimos días.
Debido al agravamiento del conflicto en Oriente Medio, la FIA y los promotores de la F1 confirmaron la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí, que debían continuar la gira tras la cita nipona.
Colapinto ante el desafío de Suzuka: Alpine busca revancha en el mítico trazado nipón
En consecuencia, Suzuka marcará el final de la primera etapa del calendario 2026. Una vez que caiga la bandera de cuadros el domingo, todo el equipamiento será embalado con destino directo a Miami, donde la actividad se reanudará recién en el mes de abril.
Colapinto ante el desafío de Suzuka: Alpine busca revancha en el mítico trazado nipón
Este "parate" forzado otorga una importancia estratégica vital a la carrera de este fin de semana: terminar con un buen resultado será clave para trabajar con tranquilidad durante el receso técnico de marzo.