Sebring: Varrone superó una sanción y trepó al podio con el Corvette
El piloto argentino, junto a Catsburg y Milner, finalizó tercero en la clase GTD Pro tras 12 horas de intensa competencia en Florida. A pesar de un "drive through", el trinomio del Corvette Z06 logró recuperarse para subir al estrado en la mítica prueba de resistencia.
Varrone hizo podio en las 12 Horas de Sebring tras una gran remontada
En la noche estadounidense se completó la 74° edición de las 12 Horas de Sebring, segunda fecha del calendario de la International Motor Sports Association (IMSA). En la clase GTD Pro, el bonaerense Nicolás Varrone alcanzó el tercer escalón del podio junto a sus compañeros Nicky Catsburg y Tommy Milner.
La tarea no fue sencilla para el equipo Pratt Miller Motorsports. Mientras el escobarense estaba al volante y marchaba en la cuarta posición, el Chevrolet Corvette Z06 recibió una penalidad de «drive through» por un contacto con el BMW M4 GT3 de Max Hesse.
Pese al retraso, la tripulación logró recomponerse.
Varrone hizo podio en las 12 Horas de Sebring tras una gran remontada
En un cierre de carrera abierto y estratégico, el neerlandés Catsburg llevó el Corvette a la bandera de cuadros en la tercera posición, a poco más de cinco segundos del ganador: el Porsche 911 GT3 del Manthey Racing (Feller, Preining y Guven), que se impuso tras 321 vueltas.
Porsche domina en la General
En la categoría reina (GTP), la gloria absoluta fue para el equipo oficial Porsche.
Varrone hizo podio en las 12 Horas de Sebring tras una gran remontada
El brasileño Felipe Nasr, el francés Julien Andlauer y el alemán Lauren Heinrich se adjudicaron la victoria general, repitiendo el éxito obtenido en las 24 Horas de Daytona en enero pasado. Completaron 343 giros, aventajando por apenas 1s515 a sus compañeros de equipo Estre, Campbell y Vanthoor, sellando un 1-2 contundente para la marca teutona.
LMP2: El United Autosports se llevó el triunfo con el Oreca 07 conducido por Mikkel Jensen, Phil Fayer y Hunter McElrea, superando a sus escoltas por solo 51 centésimas.
GTD: Ferrari celebró en lo más alto gracias al modelo 296 GT3 de Antonio Fuoco, Simon Mann y Lilou Wadoux, quienes prevalecieron sobre el Aston Martin de "Dudu" Barrichello por un margen mínimo de 0s75.