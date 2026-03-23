Estados Unidos

Sebring: Varrone superó una sanción y trepó al podio con el Corvette

El piloto argentino, junto a Catsburg y Milner, finalizó tercero en la clase GTD Pro tras 12 horas de intensa competencia en Florida. A pesar de un "drive through", el trinomio del Corvette Z06 logró recuperarse para subir al estrado en la mítica prueba de resistencia.