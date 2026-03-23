Coliseo empató en un partidazo y la serie quedó abierta

En una tarde cargada de emociones y con un marco de público que acompañó en buen número, Coliseo empató 2 a 2 frente a Defensores de la Costa en el encuentro de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Federación, rama femenina.
El conjunto dirigido por Sergio Andrade igualó 2 a 2 ante Defensores de la Costa en la ida de las semifinales de la Copa Federación. La definición será el próximo domingo en Avellaneda.
En una tarde cargada de emociones y con un marco de público que acompañó en buen número, Coliseo empató 2 a 2 frente a Defensores de la Costa en el encuentro de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Federación, rama femenina.
El partido se disputó este domingo en el estadio Eladio Romeo Rosso, en cancha de Sportivo Guadalupe, y dejó abierta la serie de cara a la revancha.
Desde el inicio, el juego mostró intensidad y una clara vocación ofensiva por parte de ambos equipos. Coliseo, conducido por Sergio Andrade, intentó hacerse dueño del balón y generar peligro desde la circulación, mientras que la visita apostó a la velocidad y a la contundencia en los metros finales.
El desarrollo fue dinámico y entretenido, con situaciones en ambos arcos que mantuvieron en vilo a los espectadores.
Coliseo logró ponerse en ventaja gracias a la eficacia de Érica González, quien capitalizó una de las primeras aproximaciones claras del equipo local. Sin embargo, Defensores de la Costa reaccionó rápidamente y encontró la igualdad a través de Eliana Barbona, demostrando que no había margen para relajaciones.
El trámite continuó con la misma tónica, con dos equipos que no resignaron protagonismo. Coliseo volvió a golpear mediante Elizabet Barbosa, que definió con precisión para devolverle la ventaja a su equipo.
Pero una vez más, la respuesta visitante no tardó en llegar: Aldana Benítez marcó el 2 a 2 definitivo, sellando un empate que reflejó lo equilibrado del encuentro.
El partido tuvo todos los condimentos de una semifinal. Intensidad, goles, pasajes de buen fútbol y una entrega total por parte de las protagonistas. Coliseo mostró carácter para reponerse en los momentos adversos, mientras que Defensores de la Costa evidenció su poder ofensivo y su capacidad para mantenerse siempre en partido.
El mediocampo fue un sector clave, donde se libró una batalla constante por el control del juego. Allí, ambos equipos alternaron dominio, lo que generó un trámite cambiante y atractivo. En tanto, las áreas fueron escenario de la eficacia de las delanteras, que no perdonaron en las oportunidades que tuvieron.
Además, el acompañamiento del público le dio un marco especial a la jornada. La hinchada de Coliseo dijo presente y alentó durante el teimpo que duró el partido, transformándose en un respaldo importante para el equipo en esta instancia decisiva.
Con el empate consumado, la serie quedó completamente abierta y se definirá el próximo domingo en el estadio Aroldo Vénica de Avellaneda. Allí, Defensores de la Costa será local y buscará hacer valer su condición para meterse en la final, mientras que Coliseo intentará dar el golpe como visitante.
El resultado de la ida deja en claro que no hay favoritos. Ambos equipos demostraron argumentos suficientes para ilusionarse con el pase a la instancia decisiva. Por eso, se espera otro encuentro de alto nivel, donde cada detalle puede ser determinante.
Coliseo, por su parte, ya piensa en la revancha con la confianza de haber estado a la altura en el primer cruce.
Con trabajo, concentración y el respaldo de su gente, el conjunto de Sergio Andrade buscará escribir una nueva página en su historia dentro de la competencia.
En la otra semifinal, Argentino de San Lorenzo consiguió un triunfo clave como visitante al vencer por 2 a 0 a Morning Star de Rosario.
La Copa Federación femenina continúa ofreciendo partidos vibrantes, y esta semifinal no es la excepción. Todo se definirá en Avellaneda, donde uno de los dos equipos sellará su clasificación a la gran final.