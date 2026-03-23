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F1: Lawrence Stroll sale al cruce de los rumores sobre el futuro de Adrian Newey

Tras la sorpresiva salida de Jonathan Wheatley de Audi y las especulaciones sobre su desembarco en Silverstone, el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, emitió un comunicado para aclarar el rol del prestigioso ingeniero británico.

Stroll rompe el silencio: "Newey es mi socio y la estructura de Aston Martin es una decisión consciente"Stroll rompe el silencio: "Newey es mi socio y la estructura de Aston Martin es una decisión consciente"
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El viernes, Audi sacudió el paddock al anunciar la salida inmediata de su jefe de equipo, Jonathan Wheatley, tras apenas once meses en el cargo.

Aunque el comunicado oficial alegó "motivos personales", la información sugiere un destino claro: Aston Martin.

Los rumores apuntan a que Wheatley llegaría a Silverstone para asumir como Team Principal, un rol que actualmente ejerce de manera híbrida Adrian Newey.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 6, 2026 Aston Martin team principal Adrian Newey with fans before practice REUTERS/Mark PetersonStroll rompe el silencio: "Newey es mi socio y la estructura de Aston Martin es una decisión consciente"

Según las especulaciones, esto permitiría que el ingeniero más exitoso de la historia se libere de las tareas administrativas para concentrarse exclusivamente en el desarrollo técnico del monoplaza.

La palabra del dueño: "Hacemos las cosas de manera diferente"

Ante el aumento de las versiones periodísticas, Lawrence Stroll decidió intervenir para fijar la postura de la escudería.

Honda CEO Toshihiro Mibe speaks during a joint press conference with Aston Martin Aramco Formula One Team Executive Chairman Lawrence Stroll and Formula One Group President and F1 CEO Stefano Domenicali, on their partnership launch announcement in Tokyo, Japan, January 20, 2026. REUTERS/Issei KatoStroll rompe el silencio: "Newey es mi socio y la estructura de Aston Martin es una decisión consciente"

"Dadas las especulaciones sobre el rol de Adrian Newey, quiero poner las cosas en claro: Adrian es mi socio y un accionista importante", sentenció el canadiense.

Stroll enfatizó que la organización interna de Aston Martin no busca imitar los modelos tradicionales de la parrilla:

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"El hecho de que actualmente no trabajemos con el rol tradicional de jefe de equipo es una decisión consciente. La atención de Adrian se centra en la dirección estratégica y técnica, donde reside su fortaleza".

Blindaje ante los rumores

A pesar de que el nombre de Wheatley suena con fuerza para reforzar el área operativa, Stroll evitó confirmar cualquier incorporación externa. El propietario destacó que Newey cuenta con el respaldo de un equipo de alta dirección experimentado que supervisa tanto la sede como la actividad en pista.

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"Regularmente recibimos acercamientos de personas destacadas de otros equipos que desean unirse a nosotros, pero por política, no respondemos a rumores ni especulaciones", concluyó el presidente ejecutivo de AMR.

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