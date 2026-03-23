Tras un inicio complicado

F1: Lawrence Stroll sale al cruce de los rumores sobre el futuro de Adrian Newey

Tras la sorpresiva salida de Jonathan Wheatley de Audi y las especulaciones sobre su desembarco en Silverstone, el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, emitió un comunicado para aclarar el rol del prestigioso ingeniero británico.