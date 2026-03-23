F1: Lawrence Stroll sale al cruce de los rumores sobre el futuro de Adrian Newey

El viernes, Audi sacudió el paddock al anunciar la salida inmediata de su jefe de equipo, Jonathan Wheatley, tras apenas once meses en el cargo.
Tras la sorpresiva salida de Jonathan Wheatley de Audi y las especulaciones sobre su desembarco en Silverstone, el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, emitió un comunicado para aclarar el rol del prestigioso ingeniero británico.
El viernes, Audi sacudió el paddock al anunciar la salida inmediata de su jefe de equipo, Jonathan Wheatley, tras apenas once meses en el cargo.
Aunque el comunicado oficial alegó "motivos personales", la información sugiere un destino claro: Aston Martin.
Los rumores apuntan a que Wheatley llegaría a Silverstone para asumir como Team Principal, un rol que actualmente ejerce de manera híbrida Adrian Newey.
Según las especulaciones, esto permitiría que el ingeniero más exitoso de la historia se libere de las tareas administrativas para concentrarse exclusivamente en el desarrollo técnico del monoplaza.
Ante el aumento de las versiones periodísticas, Lawrence Stroll decidió intervenir para fijar la postura de la escudería.
"Dadas las especulaciones sobre el rol de Adrian Newey, quiero poner las cosas en claro: Adrian es mi socio y un accionista importante", sentenció el canadiense.
Stroll enfatizó que la organización interna de Aston Martin no busca imitar los modelos tradicionales de la parrilla:
"El hecho de que actualmente no trabajemos con el rol tradicional de jefe de equipo es una decisión consciente. La atención de Adrian se centra en la dirección estratégica y técnica, donde reside su fortaleza".
A pesar de que el nombre de Wheatley suena con fuerza para reforzar el área operativa, Stroll evitó confirmar cualquier incorporación externa. El propietario destacó que Newey cuenta con el respaldo de un equipo de alta dirección experimentado que supervisa tanto la sede como la actividad en pista.
"Regularmente recibimos acercamientos de personas destacadas de otros equipos que desean unirse a nosotros, pero por política, no respondemos a rumores ni especulaciones", concluyó el presidente ejecutivo de AMR.