Suzuka, examen de alta escuela para la nueva F1

La tercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 deposita al circo en uno de sus templos: Suzuka.
El GP de Japón 2026 vuelve al histórico trazado de 5,8 km; Greenwood anticipa cambios en las Eses, Spoon y 130R.
La tercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 deposita al circo en uno de sus templos: Suzuka.
El trazado japonés, de 5,807 kilómetros y emplazado junto al parque de atracciones de la prefectura de Mie, recibió por primera vez al Gran Premio de Japón en 1987 y se mantiene como favorito de los pilotos por su combinación de curvas rápidas y su célebre cruce a distinto nivel, único en el calendario.
En la previa, la incógnita pasa por cómo se adaptará la actual generación de monoplazas —con menor carga aerodinámica y una gestión distinta de la energía— a un dibujo que alterna sectores de alta velocidad con cambios de apoyo constantes.
“Con menos carga, las velocidades de paso por curva en la secuencia inicial serán más bajas y se transitará en una marcha menos”, explicó el director de carreras Dave Greenwood. La referencia es a las Eses (curvas 3 a 7). “Al inicio del segundo sector, desde la primera Degner hasta la horquilla, el rendimiento debería acercarse al del año pasado”, agregó.
Uno de los focos estará en la curva Spoon y la salida hacia la 130R, dos firmas del circuito.
“Allí el piloto quedará limitado por agarre durante más tiempo; será más exigente y veremos mayor variedad de trayectorias. Es clave porque condiciona la salida a la recta siguiente”, señaló Greenwood.
Según confirmó la FIA, en Suzuka habrá dos tramos habilitados para el denominado ‘Modo Recta’: el primero tras Spoon, que finaliza antes de la 130R, y el segundo en la recta principal.
Sobre la posibilidad de adelantamientos en cadena —como se observó en Australia y China—, el ingeniero fue cauto: “Es difícil asegurarlo. El punto de detección para el ‘boost’ de adelantamiento está en la entrada de la última curva, de modo que el impulso se utiliza en la recta principal.
No es tan potente como el DRS, pero sigue siendo efectivo. Si alguien concreta la maniobra antes de la curva 1, será complejo devolverla porque se ingresa de inmediato en las Eses”.
En cuanto a la gestión de energía, Greenwood indicó que Suzuka “no es de los peores para la recuperación, aunque las rectas largas plantean sus desafíos”.
Anticipó diferencias de velocidad en la 130R entre equipos —para evitar derrochar energía con deslizamiento lateral— y precisó que la cosecha se producirá antes de la chicana de la curva 16. “Seremos más rápidos que en años anteriores a la salida de la horquilla y también en la salida de Spoon”, estimó.
El factor climático también está en la agenda. “Hicimos el shakedown con lluvia en Silverstone y giramos en mojado en España. Recuperar energía ya no es un problema en esas condiciones; desplegarla, sí, sobre todo con menos carga”, explicó.
Y cerró: “No hay que subestimar el trabajo realizado entre China y Japón: en Enstone recalibrámos en el simulador todo lo aprendido hasta aquí”.
El Gran Premio de Japón 2026, tercera cita del calendario, volverá a poner a prueba a pilotos e ingenieros en uno de los circuitos más técnicos del mundo.