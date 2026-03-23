Área de scouting

Leonardo Di Lorenzo, con pasado en Atlético de Rafaela, se suma al staff de la Selección

La AFA confirmó la incorporación de Leonardo Di Lorenzo como encargado de la oficina de scouting nacional. El ex volante, que también pasó por Atlético de Rafaela, se integra al staff Albiceleste en la previa de los amistosos ante Mauritania y Zambia.