Leonardo Di Lorenzo, con pasado en Atlético de Rafaela, se suma al staff de la Selección
La AFA confirmó la incorporación de Leonardo Di Lorenzo como encargado de la oficina de scouting nacional. El ex volante, que también pasó por Atlético de Rafaela, se integra al staff Albiceleste en la previa de los amistosos ante Mauritania y Zambia.
La Selección argentina sumó este lunes una nueva pieza a su estructura de trabajo. La AFA anunció que Leonardo Di Lorenzo será el nuevo encargado de la oficina de scouting nacional, un rol vinculado a la observación de futbolistas y al seguimiento de perfiles para las distintas áreas del seleccionado.
La designación fue oficializada por la propia Asociación del Fútbol Argentino, que difundió la noticia junto a una imagen de Di Lorenzo con Claudio Tapia. La incorporación se da en la antesala de los amistosos que el equipo de Lionel Scaloni jugará en la Bombonera, dentro de la última ventana previa al Mundial 2026.
Leonardo Di Lorenzo tuvo un paso por Atlético de Rafaela durante su carrera profesional.
Un exfutbolista con recorrido amplio
Di Lorenzo, de 44 años, tuvo una carrera extensa como mediocampista y dejó huella en varios clubes del fútbol argentino. Entre ellos aparece Atlético de Rafaela, donde estuvo durante un año.
Surgido en San Lorenzo, también jugó en Argentinos Juniors, Acassuso y Temperley, además de pasos por el exterior en Chile y Canadá. Se retiró como futbolista profesional en 2021, después de una trayectoria marcada por ascensos, títulos y una fuerte identificación con algunos de los clubes en los que jugó.
Di Lorenzo es muy querido en Temperley
Del campo de juego al scouting
Después de retirarse, Di Lorenzo empezó a construir una segunda etapa ligada al análisis y a la detección de talentos. En una entrevista de 2024 había contado que trabajaba como scout, primero tras una experiencia en San Lorenzo y luego de manera independiente, asociado a otros actores del mercado, con foco incluso en la MLS.
En esa misma charla explicaba que seguía mirando fútbol con la misma intensidad de siempre, pero desde otro lugar. Ese recorrido es el que ahora lo deposita en la estructura Albiceleste, con una función específica dentro del área de scouting nacional.
Un nombre con pasado en juveniles
La llegada de Di Lorenzo a la Selección no aparece del todo desligada de su historia previa. Ya tuvo contacto con los seleccionados juveniles argentinos en etapas anteriores.
La decisión de incorporarlo también parece alinearse con una tendencia de la AFA: sumar exfutbolistas con experiencia de campo y conocimiento del mercado a funciones de análisis, observación y seguimiento, áreas cada vez más determinantes en la estructura moderna de un seleccionado. Esta última es una inferencia basada en el rol anunciado y en el crecimiento de esas funciones dentro del fútbol profesional.