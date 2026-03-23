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Se juegan los últimos seis boletos al Mundial 2026: así será la semana decisiva de repechajes

Entre el 26 y el 31 de marzo se jugarán los repechajes europeos e internacionales que terminarán de completar los 48 equipos del Mundial 2026. Habrá 16 partidos para definir los seis cupos que faltan.

Italia tiene chances de clasificarse al Mundial. Foto: ReutersItalia tiene chances de clasificarse al Mundial. Foto: Reuters
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El Mundial 2026 entra en su última semana de clasificación. Esta Fecha FIFA resolverá los seis boletos que todavía siguen vacantes: cuatro saldrán del repechaje europeo y dos del playoff internacional organizado en México.

La UEFA pondrá en juego cuatro plazas con ocho semifinales y cuatro finales a partido único. En paralelo, el repechaje internacional definirá otros dos lugares con dos semifinales y dos finales, también a eliminación directa.

Qué grupos del Mundial todavía esperan rivales

Los cuatro boletos europeos irán a los grupos A, B, D y F.

El repechaje internacional definirá a los últimos integrantes de los grupos I y K.

Argentina, por su parte, ya tiene cerrado su Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Repechaje europeo: así se juegan las semifinales

Jueves 26 de marzo

14.00 — Turquía vs Rumania

16.45 — Eslovaquia vs Kosovo

16.45 — Gales vs Bosnia y Herzegovina

16.45 — Italia vs Irlanda del Norte

16.45 — Ucrania vs Suecia

16.45 — Polonia vs Albania

16.45 — República Checa vs Irlanda

16.45 — Dinamarca vs Macedonia del Norte

Todos estos cruces se jugarán a partido único. Si hay empate, habrá alargue y penales.

Qué define cada llave europea

Llave A

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

El ganador irá al Grupo B del Mundial.

Llave B

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

El ganador irá al Grupo F.

Llave C

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

El ganador irá al Grupo D.

Llave D

República Checa vs Irlanda

Dinamarca vs Macedonia del Norte

El ganador irá al Grupo A.

Repechaje internacional: las semifinales

Jueves 26 de marzo

19.00 — Bolivia vs Surinam

Viernes 27 de marzo

00.00 — Nueva Caledonia vs Jamaica

Estos partidos abrirán las dos rutas del playoff internacional.

Cómo quedan armadas las fin﻿ales internacionales

Martes 31 de marzo

Irak vs ganador de Bolivia-Surinam

Ese clasificado irá al Grupo I.

República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia-Jamaica

Ese clasificado irá al Grupo K.

Irak y Congo DR arrancarán directamente en las finales por su mejor posición en el ranking.

Qué habrá en juego el martes 31 de marzo

Ese día se jugarán las cuatro finales del repechaje europeo y las dos finales del repechaje internacional.

En total, el martes se conocerán:

El clasificado al Grupo A

El clasificado al Grupo B

El clasificado al Grupo D

El clasificado al Grupo F

El clasificado al Grupo I

El clasificado al Grupo K

Así quedará completo el Mundial 2026

Cuando terminen esos seis partidos finales, el Mundial 2026 ya tendrá definidos a sus 48 seleccionados.

Recién entonces quedará cerrado por completo el cuadro de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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