Con algunas potencias

Se juegan los últimos seis boletos al Mundial 2026: así será la semana decisiva de repechajes

Entre el 26 y el 31 de marzo se jugarán los repechajes europeos e internacionales que terminarán de completar los 48 equipos del Mundial 2026. Habrá 16 partidos para definir los seis cupos que faltan.