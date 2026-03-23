Se juegan los últimos seis boletos al Mundial 2026: así será la semana decisiva de repechajes

El Mundial 2026 entra en su última semana de clasificación. Esta Fecha FIFA resolverá los seis boletos que todavía siguen vacantes: cuatro saldrán del repechaje europeo y dos del playoff internacional organizado en México.
Entre el 26 y el 31 de marzo se jugarán los repechajes europeos e internacionales que terminarán de completar los 48 equipos del Mundial 2026. Habrá 16 partidos para definir los seis cupos que faltan.
El Mundial 2026 entra en su última semana de clasificación. Esta Fecha FIFA resolverá los seis boletos que todavía siguen vacantes: cuatro saldrán del repechaje europeo y dos del playoff internacional organizado en México.
La UEFA pondrá en juego cuatro plazas con ocho semifinales y cuatro finales a partido único. En paralelo, el repechaje internacional definirá otros dos lugares con dos semifinales y dos finales, también a eliminación directa.
Los cuatro boletos europeos irán a los grupos A, B, D y F.
El repechaje internacional definirá a los últimos integrantes de los grupos I y K.
Argentina, por su parte, ya tiene cerrado su Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Jueves 26 de marzo
14.00 — Turquía vs Rumania
16.45 — Eslovaquia vs Kosovo
16.45 — Gales vs Bosnia y Herzegovina
16.45 — Italia vs Irlanda del Norte
16.45 — Ucrania vs Suecia
16.45 — Polonia vs Albania
16.45 — República Checa vs Irlanda
16.45 — Dinamarca vs Macedonia del Norte
Todos estos cruces se jugarán a partido único. Si hay empate, habrá alargue y penales.
Llave A
Italia vs Irlanda del Norte
Gales vs Bosnia y Herzegovina
El ganador irá al Grupo B del Mundial.
Llave B
Ucrania vs Suecia
Polonia vs Albania
El ganador irá al Grupo F.
Llave C
Turquía vs Rumania
Eslovaquia vs Kosovo
El ganador irá al Grupo D.
Llave D
República Checa vs Irlanda
Dinamarca vs Macedonia del Norte
El ganador irá al Grupo A.
Jueves 26 de marzo
19.00 — Bolivia vs Surinam
Viernes 27 de marzo
00.00 — Nueva Caledonia vs Jamaica
Estos partidos abrirán las dos rutas del playoff internacional.
Martes 31 de marzo
Irak vs ganador de Bolivia-Surinam
Ese clasificado irá al Grupo I.
República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia-Jamaica
Ese clasificado irá al Grupo K.
Irak y Congo DR arrancarán directamente en las finales por su mejor posición en el ranking.
Ese día se jugarán las cuatro finales del repechaje europeo y las dos finales del repechaje internacional.
En total, el martes se conocerán:
El clasificado al Grupo A
El clasificado al Grupo B
El clasificado al Grupo D
El clasificado al Grupo F
El clasificado al Grupo I
El clasificado al Grupo K
Cuando terminen esos seis partidos finales, el Mundial 2026 ya tendrá definidos a sus 48 seleccionados.
Recién entonces quedará cerrado por completo el cuadro de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.