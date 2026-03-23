Montiel fue baja de la Selección por lesión y Scaloni pierde otra pieza en la defensa
Gonzalo Montiel fue desafectado de la Selección argentina tras confirmarse una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. El lateral no estará en los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera.
Gonzalo Montiel fue desafectado de la Selección por una lesión muscular en la pierna izquierda. Foto: Reuters
Lionel Scaloni sumó una baja sensible en el arranque de la fecha FIFA. Gonzalo Montiel quedó afuera de la convocatoria de la Selección argentina luego de que los estudios médicos confirmaran una lesión muscular sufrida en su último partido con River. El lateral derecho no podrá participar de los amistosos programados para esta semana en Buenos Aires.
La noticia se conoció este lunes, después de que el defensor terminara con molestias el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, en el que incluso había convertido un gol de penal. Sobre el cierre de ese partido debió salir en camilla, con evidentes gestos de dolor, y desde entonces quedó en duda su presencia con la Albiceleste.
El lateral de River no jugará los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera.
Un desgarro que lo saca de la doble fecha
Los exámenes determinaron que Montiel sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. Ese diagnóstico implica un tiempo estimado de recuperación cercano a las dos semanas, lo que automáticamente lo deja afuera de los partidos frente a Mauritania y Zambia.
Para Scaloni, la baja golpea en un puesto siempre delicado. Montiel es una alternativa consolidada en el lateral derecho y un futbolista con recorrido grande dentro del ciclo, por lo que su salida de la lista obliga al cuerpo técnico a reacomodar opciones a pocos días de los amistosos.
La defensa argentina ya había perdido antes a Leonardo Balerdi por lesión.
Otra complicación en la defensa
La ausencia de Montiel no aparece aislada. Horas antes también había quedado desafectado Leonardo Balerdi por una lesión, lo que ya había obligado a una convocatoria de urgencia para reforzar la zaga. En ese contexto, la defensa terminó siendo el sector más sacudido en la antesala de esta ventana internacional.
Para cubrir la salida de Balerdi, el cuerpo técnico llamó a Lucas Martínez Quarta. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre un reemplazante específico para Montiel, por lo que la incógnita pasa por saber si Scaloni completará el cupo con otro lateral o si resolverá internamente con los nombres ya disponibles.
Qué partidos se pierde Montiel
La Selección argentina afrontará dos amistosos antes del Mundial 2026: el primero será ante Mauritania y el segundo frente a Zambia. Ambos encuentros están previstos en la Bombonera y forman parte de la última prueba del equipo antes de la definición final del plantel para la Copa del Mundo.
La baja de Montiel también repercute en River. Además de perderse la doble fecha con la Selección, el lateral queda bajo seguimiento de cara a la reanudación del calendario local, en una etapa en la que cada lesión empieza a pesar por la proximidad del tramo decisivo del semestre.