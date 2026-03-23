Debutó en Primera y salió al minuto: el caso del arquero de 18 años que sacudió al fútbol paraguayo

Juan Armoa cumplió el sueño de debutar en la Primera División de Paraguay, pero lo hizo en una escena insólita. El arquero de 18 años fue titular en la victoria de 2 de Mayo ante Sportivo Luqueño y fue reemplazado antes de que se cumplieran dos minutos de juego.
La situación no respondió a una lesión ni a una expulsión. Según explicó el propio futbolista, la decisión ya estaba prevista y formó parte de una maniobra del club para ajustarse al reglamento juvenil de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Un debut que duró apenas instantes
Armoa arrancó como arquero titular de 2 de Mayo en el partido por la duodécima fecha del Torneo Apertura paraguayo. Sin embargo, apenas iniciado el encuentro, el entrenador Eduardo Ledesma dispuso su salida para el ingreso de Ángel Martínez.
El episodio generó sorpresa inmediata en Paraguay y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada. La imagen del juvenil dejando el campo casi sin haber intervenido en el juego abrió debate sobre el espíritu de la norma y la forma en que los clubes buscan cumplirla.
La regla que explica todo
La APF obliga a los clubes a sumar una determinada cantidad de minutos con futbolistas Sub 19 durante la temporada. Además, cuando un juvenil es convocado a una selección nacional, esos minutos pueden computarse para su club, pero solo si el jugador ya debutó en Primera División.
Ese fue el punto clave en el caso de Armoa. El arquero fue citado a la selección paraguaya Sub 20 para amistosos ante Brasil y, para que esa convocatoria le sume minutos a 2 de Mayo dentro de la “bolsa” juvenil, el club necesitaba hacerlo debutar oficialmente en la máxima categoría.
Qué dijo el propio Armoa
Después del partido, el arquero contó que ya sabía que iba a entrar y salir rápido, aunque no tenía claro hasta último momento si lo haría desde el arranque o en el cierre del encuentro. Según relató, en el vestuario le informaron que sería titular, pero que luego sería reemplazado por la necesidad de ayudar al club con el cupo de minutos juveniles.
Armoa también admitió que le hubiera gustado jugar más tiempo. Aun así, dijo que entendía la decisión porque servía para el beneficio del equipo dentro del reglamento. Esa mezcla de orgullo por el debut y frustración por su brevedad terminó de darle una dimensión particular al episodio.
La explicación del entrenador
Eduardo Ledesma habló después del partido y vinculó la decisión directamente con la exigencia reglamentaria de la APF. El DT reconoció la logística detrás del cambio tan temprano y planteó además una reflexión crítica sobre el funcionamiento de esa norma en el fútbol paraguayo.
Así, la victoria de 2 de Mayo sobre Luqueño quedó en segundo plano frente a una situación que expuso cómo una obligación administrativa puede alterar el sentido más profundo de un debut en Primera.