Por una regla

Debutó en Primera y salió al minuto: el caso del arquero de 18 años que sacudió al fútbol paraguayo

Juan Armoa, de 2 de Mayo, fue titular ante Sportivo Luqueño y dejó la cancha antes de los dos minutos. La decisión respondió a una regla de la APF vinculada a futbolistas juveniles convocados a selecciones nacionales.