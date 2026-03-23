Gimnasia de Mendoza anunció la salida de Ariel Broggi tras su histórico ascenso

Gimnasia de Mendoza oficializó este lunes el final del ciclo de Ariel Broggi al frente del plantel profesional. La institución comunicó la decisión en sus canales oficiales y precisó que la salida se produjo de común acuerdo con la dirigencia, en un cierre que alcanza también a todo su cuerpo técnico.
Junto a Broggi dejarán sus funciones Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano. El anuncio marcó el punto final de un proceso breve en tiempo, pero muy fuerte en términos simbólicos para el club mendocino.
El técnico que devolvió al Lobo a Primera
En el comunicado difundido por Gimnasia, la dirigencia subrayó especialmente el valor histórico del ciclo. Broggi fue señalado como el entrenador que devolvió al club a la máxima categoría del fútbol argentino después de 42 años, un dato que quedó en el centro de la despedida institucional.
Ese reconocimiento convivió con la decisión de interrumpir el vínculo en el inicio de la temporada en Primera. La salida, aunque presentada formalmente como consensuada, llegó en un contexto de desgaste deportivo y luego de una serie de resultados que venían debilitando su continuidad.
Un cierre tras la derrota ante Newell’s
Distintos reportes sobre la salida coincidieron en que la caída sufrida ante Newell’s terminó acelerando la resolución. A partir de ese resultado, la situación del entrenador quedó más expuesta y la dirigencia terminó avanzando en una definición que se oficializó este lunes.
Aunque desde el club se eligió la fórmula del acuerdo mutuo, versiones periodísticas indicaron que Broggi tenía intenciones de continuar y que confiaba en revertir el presente del equipo. Esa diferencia entre la forma del comunicado y la lectura externa también quedó instalada alrededor del final del ciclo.
En el mismo mensaje, Gimnasia informó que ya trabaja en la elección del nuevo cuerpo técnico y anticipó que en los próximos días habrá novedades. El club, que venía de una de las mayores alegrías de su historia reciente, ahora deberá resolver rápidamente quién tomará el equipo en esta nueva etapa.
Entre los nombres que empezaron a circular como posibles reemplazantes aparecieron Guillermo Farré y Cristian “Kily” González, aunque hasta ahora no hubo confirmación oficial por parte de la institución.
Un ciclo corto, pero muy recordado
Broggi había asumido en Gimnasia de Mendoza en julio de 2025, tras la salida de Ezequiel Medrán. Llegó con contrato por un año y terminó construyendo una campaña que lo dejó en un lugar especial dentro de la historia del club.
Por eso, más allá del despido, la despedida oficial tuvo un tono de fuerte valoración. El ascenso conseguido y el regreso a Primera después de más de cuatro décadas quedaron como el dato principal de un paso que ahora se cerró en plena competencia.