Gimnasia de Mendoza anunció la salida de Ariel Broggi tras su histórico ascenso

Estimados socios, socias e hinchas del Lobo:



De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes.



Ariel es el hombre que después de 42… pic.twitter.com/6EDjjSTfA2