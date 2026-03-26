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Scaloni rompió el silencio: por qué se cayó la Finalissima y el nuevo amistoso confirmado para el mes de junio

El DT explicó que la incertidumbre en Medio Oriente obligó a suspender el duelo ante España. Confirmó que Serbia será rival en la próxima ventana y que ya tiene definida la base de la lista de 26 para el Mundial 2026. Además, confirmó que Messi jugará los dos amistosos en la Bombonera.

Scaloni confirmó que Messi tendrá minutos ante Mauritania y Zambia. Foto: REUTERS/Agustin MarcarianScaloni confirmó que Messi tendrá minutos ante Mauritania y Zambia. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian
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Lionel Scaloni habló este jueves en Ezeiza antes del amistoso del viernes ante Mauritania y dejó varias definiciones fuertes sobre el presente de la Selección. La principal tuvo nombre propio: “Leo va a jugar. No sé si de entrada, pero va a estar los dos. Es de yapa tener a Messi acá dos partidos más. Es una linda oportunidad”.

La frase despejó la mayor incógnita de la semana. Con la Bombonera como escenario para los dos amistosos, el capitán tendrá minutos ante Mauritania y también frente a Zambia, en una doble fecha que para el cuerpo técnico servirá como última prueba antes de entrar en la recta final rumbo al Mundial 2026.

Qué dijo sobre la Finalissima

Scaloni también explicó por qué se frustró el partido con España. “Íbamos siguiendo las noticias que venían desde Qatar y no eran alentadoras. Con tiempo decidimos que había que buscar una alternativa. El lunes íbamos a viajar y el domingo no sabíamos si jugábamos. No es culpa de nadie. El fútbol está en un segundo plano”, sostuvo.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Press Conference - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - March 26, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during a press conference REUTERS/Agustin MarcarianEl DT explicó que la Finalissima se cayó por un contexto ajeno a la planificación deportiva. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

En esa misma línea, agregó: “Empezó un tire y afloje. Fue una semana difícil. Todo lo demás es una polémica que no tiene sentido”. Con esa frase, el entrenador buscó cerrar la discusión en torno a la organización fallida de la Finalissima y poner el foco en lo que viene.

“La base está”, pero sigue mirando nombres

Consultado por la lista para el Mundial, el DT dejó en claro que gran parte del plantel ya está encaminado. “En principio son estos. Pero estamos abiertos a ver jugadores, como es el caso de los que vinieron ahora. Hay otros que no vinieron que los estamos siguiendo”, afirmó.

Esa declaración encaja con el momento del ciclo. La Selección ya entra en una etapa de evaluación fina, con pocos lugares realmente abiertos, aunque todavía con margen para observar rendimientos, recuperar niveles y sumar alternativas de cara a la convocatoria definitiva. Esa lectura se desprende de las frases del propio Scaloni sobre la base ya armada y el seguimiento de otros futbolistas.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Press Conference - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - March 26, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during a press conference REUTERS/Agustin MarcarianSerbia será uno de los rivales de la Selección argentina en la ventana de junio. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Los amistosos de junio y la búsqueda de rivales

Scaloni además anticipó parte del calendario posterior a esta fecha FIFA. “Los partidos de junio tengo entendido que uno es Serbia y el otro estamos pendiente”, reveló, confirmando que la AFA ya trabaja en la última ventana de preparación antes del arranque del Mundial.

Al hablar de los rivales de esta semana, también eligió bajarles el tono a las críticas. “Tenemos dos partidos amistosos y a los rivales hay que respetarlos. Los chicos merecen una oportunidad y pelear por ir al Mundial”, dijo. Y sumó otra reflexión: “No te garantiza nada jugar con los mejores. Hay que pensar en positivo”.

La ilusión, sin promesas

Sobre la posibilidad de defender el título en 2026, el entrenador se mostró prudente. “Pensar en que se pueda repetir un Mundial, con lo complicado que es, es algo difícil de prometer. Sería increíble”, remarcó.

Después completó la idea con una frase que refleja el tono general de su conferencia: “Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece y eso habla de la dificultad que tiene el torneo”. Más que una promesa, Scaloni dejó una certeza de método: trabajo, evaluación y prudencia hasta el cierre de la lista.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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