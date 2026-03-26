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Scaloni rompió el silencio: por qué se cayó la Finalissima y el nuevo amistoso confirmado para el mes de junio

El DT explicó que la incertidumbre en Medio Oriente obligó a suspender el duelo ante España. Confirmó que Serbia será rival en la próxima ventana y que ya tiene definida la base de la lista de 26 para el Mundial 2026. Además, confirmó que Messi jugará los dos amistosos en la Bombonera.