Chau a la pérdida de tiempo: las drásticas sanciones que aplicará la FIFA en el Mundial 2026
Desde el uso de una cuenta regresiva visual hasta la obligación de quedarse un minuto fuera tras recibir atención médica. El reglamento busca maximizar el tiempo neto de juego y reducir las simulaciones en la cancha.
El Mundial 2026 aplicará nuevas reglas para acelerar el ritmo y sancionar la pérdida de tiempo. Foto: Reuters
El Mundial 2026 no solo será distinto por su formato de 48 selecciones y 104 partidos. También tendrá cambios concretos dentro de la cancha. La FIFA confirmó que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá aplicará el nuevo paquete de medidas aprobado por la IFAB para mejorar la fluidez del juego y reducir interrupciones.
Las modificaciones fueron aprobadas en la 140ª Asamblea General Anual de la IFAB, el organismo que define las Reglas de Juego. El eje de la reforma está puesto en limitar maniobras dilatorias, ordenar mejor las atenciones médicas y darle nuevas herramientas tecnológicas al arbitraje.
Cambios con tiempo límite y castigo inmediato
Uno de los puntos más fuertes afecta a las sustituciones. A partir de este paquete reglamentario, el jugador reemplazado deberá salir del campo en un máximo de 10 segundos desde que se muestre el tablero o desde la señal arbitral. Si no lo hace, igual deberá abandonar la cancha, pero el sustituto no podrá ingresar hasta la primera detención luego de un minuto corrido de juego.
El Mundial 2026 aplicará nuevas reglas para acelerar el ritmo y sancionar la pérdida de tiempo. Foto: Reuters
La idea es atacar una de las demoras más habituales en los cierres de partido. En la práctica, un equipo que use una sustitución para hacer tiempo podrá quedar transitoriamente en inferioridad numérica si el futbolista sustituido no sale dentro del margen permitido.
Saques de banda y de arco bajo cuenta regresiva
También habrá una cuenta regresiva visual de cinco segundos para saques de banda y saques de arco cuando el árbitro entienda que se está demorando deliberadamente la reanudación. Si el balón no vuelve al juego antes del final de esa cuenta, el castigo será automático.
En el caso del saque de banda, la posesión pasará al rival. Si la demora ocurre en un saque de arco, el equipo contrario recibirá un tiro de esquina. Se trata de una ampliación del criterio que ya se había empezado a usar con los arqueros que retenían la pelota demasiado tiempo con las manos.
Las sustituciones tendrán un límite de 10 segundos para la salida del futbolista reemplazado.
Un minuto afuera tras la atención médica
Otro cambio relevante apunta a las interrupciones por lesiones. Cuando un futbolista reciba atención médica en el campo o cuando el juego se detenga por su lesión, deberá salir y permanecer un minuto fuera de la cancha una vez reiniciado el partido.
La medida busca reducir pausas innecesarias y posibles simulaciones. El criterio general, de todos modos, sigue contemplando excepciones en ciertos casos ya previstos por el reglamento, como choques graves o situaciones especiales determinadas por el árbitro.
El VAR podrá intervenir en expulsiones por segunda amarilla claramente errónea y en algunos córners mal concedidos. Foto: Reuters
El VAR gana terreno en jugadas puntuales
La tecnología también sumará nuevas funciones. La IFAB aprobó que el VAR pueda asistir al árbitro cuando exista evidencia clara de una expulsión derivada de una segunda amarilla claramente incorrecta, un punto que hasta ahora estaba fuera de revisión en la práctica habitual.
Además, el videoarbitraje podrá intervenir en casos de identidad equivocada cuando el árbitro sancione al jugador incorrecto y, como opción de competencia, también en córners concedidos erróneamente si la revisión puede hacerse de inmediato y sin demorar el reinicio.
Otras reglas que entran en la nueva etapa
La próxima edición de las Reglas de Juego, vigente desde el 1 de julio de 2026 aunque con posibilidad de adopción anticipada en torneos que empiecen antes, también sumó otras precisiones. Entre ellas figura que los amistosos internacionales de selecciones mayores podrán usar hasta ocho suplentes, con opción de elevar esa cifra hasta 11 si ambos equipos están de acuerdo.
También se habilitó, como opción de competencia, el uso de cámaras corporales para árbitros y se incorporaron aclaraciones sobre pelota a tierra, doble toque accidental en penales y criterio disciplinario en acciones de ventaja relacionadas con una ocasión manifiesta de gol.
Un Mundial con menos margen para hacer tiempo
La señal de fondo es clara: el Mundial 2026 tendrá controles más estrictos sobre el tiempo efectivo de juego. FIFA e IFAB interpretan que buena parte del desgaste del espectáculo pasa por la cantidad de interrupciones, por lo que decidieron avanzar con sanciones más concretas y visibles.
Así, la Copa del Mundo del año próximo funcionará como el gran escenario de prueba para una batería de normas que puede cambiar hábitos arraigados en el fútbol profesional. El foco estará puesto en cómo responden jugadores, entrenadores y árbitros cuando esas reglas empiecen a jugar de verdad en el torneo más importante del calendario.